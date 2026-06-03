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Zur Computex 2026 legt MSI sein Titan 18 HX zum 40. Geburtstag noch einmal in einer Jubiläumsedition auf. Das Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic nutzt den bekannten technischen Unterbau und ist vielmehr eine limitierte Sonderedition, bei der Gehäuse, Oberfläche und Zubehör ganz besonders in den Vordergrund rücken.

Damit setzt MSI allerdings nicht nur auf ein aufgedrucktes Logo oder platziert ein simples Drachenemblem auf dem Gerät, sondern setzt die Designsprache auf gleich mehreren Ebenen des Geäuses um. Auf dem Deckel sitzen feine Metallätzungen, deren Struktur durch eine eloxierte Oberfläche farblich in das Material eingebettet wird. Dadurch lässt sich das Design sogar spüren. Dazu kommen ein RGB-beleuchtetes Drachenlogo und der Schriftzug "Dragon Edition" in griechischen Buchstaben.

Auch die Handballenauflage ist mit dem Drachenlogo einbezogen. Unter der großflächigen Glasoberfläche rund um das randlose, haptische Touchpad sitzt ein mehrfacher Aufdruck, der den Nachthimmel und das Draco-Thema inhaltlich fortführt. Daneben ziert "40th-Anniversary-Edition".

Unter der Haube hat sich dagegen nichts getan. So wird der 18-Zöller von einem Intel Core Ultra 9 290HX Plus, einer GeForce RTX 5090 Laptop mit 24 GB GDDR7, bis zu 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher und bis zu vier NVMe-SSDs bestückt. Das Display ist ein 18 Zoll großes UHD+-Mini-LED-Panel mit 240 Hz. Die Kühlung kann bis zu 270 W abführen, was die höchsten TGP- und TDP-Levels möglich macht.

Das MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic wird voraussichtlich ab Ende Juni nach Deutschland kommen. Bis dahin will man noch nähere Preisinformationen veröffentlichen. Um den Sammleransatz zu komplettieren, bietet MSI passendes Zubehöropaket an. Je nach Markt liefert man eine spezielle Box, eine Sammlermünze, eine Gaming-Maus und ein großes Mauspad mit.