Werbung

Nach dem Produktionsende des Surface Laptop Studio 2 fehlte Microsoft ein richtiges Flaggschiff-Notebook. Diese Rolle soll zukünftig der Surface Laptop Ultra ausfüllen. Microsoft setzt dabei auf NVIDIAs RTX Spark und auf eine beachtliche Ausstattung, die unter anderem einen Mini-LED-Touchscreen und eine ungewöhnlich umfangreiche Anschlussbestückung umfasst.

Laut Ankündigung soll sich der Surface Laptop Ultra an Kreativprofis und Visionäre mit hohen Ansprüchen richten. Microsoft geht sogar so weit, ihn als "ultimativen Windows Laptop" zu bewerben. Konzipiert ist er als 15-Zoll-Gerät, das für seine Größe mit 18 mm recht schlank ausfällt. Das Gewicht soll bei unter 2 kg liegen. Der Mini-LED-Touchscreen hat Surface-typisch ein 3:2-Seitenverhältnis, die Pixeldichte wird mit 262 ppi angegeben. Maximal wird eine HDR-Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m² erreicht.

Trotz des Touchdisplays legt Microsoft auch großen Wert auf das Touchpad. Das haptische Modell fällt über 30 Prozent größer als beim Surface Laptop der 7. Edition aus. Beachtlich ist zudem die Anschlussbestückung mit USB-C, USB-A, HDMI, Kopfhörerbuchse sowie einem ausgewachsenen SD-Kartenleser.

NVIDIAs RTX Spark kombiniert bekanntermaßen 20 ARM-Kerne, eine Blackwell-GPU mit 6.144 Shadereinheiten und bis zu 128 GB an LPDDR5X-Speicher. Laut Microsoft wird es den Surface Laptop Ultra auch tatsächlich mit bis zu 128 GB RAM geben. Davon sollen vor allem Nutzer profitieren, die KI-Modelle lokal ausführen. Zur Kühlung der Hardware dient ein neu entwickeltes Kühlsystem, das die 2,5-fache Wärmekapazität des Surface Laptop der 7. Edition (15-Zoll) bieten soll. Microsoft gibt an, dass eine ganztägige Akkulaufzeit erreicht werden kann.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Der Surface Laptop Ultra wurde zwar angekündigt, soll aber noch länger auf sich warten lassen. Microsoft gibt Herbst 2026 für den Verkaufsstart an. Preise werden noch nicht genannt. Mit Blick auf Ausstattung, Zielgruppe und Speicherkrise wird der Surface Laptop Ultra aber sicher ein hochpreisiges Produkt werden.