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Zur Computex 2026 stellt Gigabyte sein AORUS Master 16 neu auf und wechselt bei der CPU auf einen AMD Ryzen 9 9955HX3D. Dem wird weiterhin eine NVIDIA GeForce RTX 50 zur Seite gestellt, angefangen bei der GeForce RTX 5070 Ti mit 12 GB über die RTX 5080 bis hin zur RTX 5090 Laptop.

Damit kombiniert Gigabyte einen der schnellsten Zen-5-Chips mit 16 Kernen und einem maximalen Boost-Takt 5,4 GHz sowie einem 128 MB großen L3-Cache mit der noch immer amtierenden schnellsten Grafiklösung, die bis zu 175 W erreicht und auf insgesamt 24 GB VRAM zurückgreifen kann. Um die Verlustleistung von theoretisch rund 230 W unter Dauerlast abführen zu können, hat Gigabyte die Kühlung überarbeitet. Zwei Lüfter mit jeweils 160 asymmetrischen Rotorblättern, eine großflächige Vapor Chamber und vier Luftauslässe sollen die Wärme effizient abführen.

Zum neuen Auftritt gehört ein 16 Zoll großes OLED-Panel im 16:10-Format, das mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auflöst und eine Bildwiederholrate von 240 Hz erreicht. Die Reaktionszeit gibt Gigabyte mit bis zu 0,2 ms an. Hinzu kommen eine vollständige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums sowie die Zertifizierung für DisplayHDR True Black 1000.

Beim Arbeitsspeicher sieht Gigabyte zwei SO-DIMM-Steckplätze für bis zu 64 GB DDR5 vor. Für SSDs stehen jeweils ein M.2-Steckplatz mit PCIe 5.0 und PCIe 4.0 bereit. Die maximale Speicherkapazität wird mit 4 TB angegeben, wobei die Konfigurationen wohl bei 1 oder 2 TB enden dürften. Der Akku fasst 99 Wh. WiFi 7, eine Full-HD-Webcam mit Infrarot-Technik und ein microSD-Kartenleser runden die Ausstattung ab. Externe Bildschirme lassen sich unter anderem über HDMI 2.1, USB4 mit DisplayPort 1.4 oder einen weiteren USB-C-Anschluss anbinden.

Mit einer Gehäusedicke von rund 19 mm bleibt das Gigabyte AORUS Master 16 trotz seiner absoluten High-End-Komponenten vergleichsweise kompakt. Bei der Tastatur setzt man auf einfache Chiclet-Tasten mit einem Hub von 1,7 mm und einer integrierten RGB-Hintergrundbeleuchtung, die sich in drei Zonen einstellen lässt. Konfiguriert wird sie über das ebenfalls überarbeitete GiMate-Tool. Hier lassen sich Profile für unterschiedliche Nutzungsszenarien setzen, darunter FPS, Racing, Cinema und ein E-Paper-Modus. Ein OLED-Protector soll statische Bildbereiche erkennen und über lokal begrenzte Pixel-Verschiebungen einer ungleichmäßigen Alterung des Panels entgegenwirken.

Wann und vor allem zu welchem Preis das Gigabyte AORUS Master 16 in der neuen Computex-Konfiguration nach Deutschland kommen wird, ließ Gigabyte leider noch offen.