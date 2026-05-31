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Nachdem Apple mit dem MacBook Neo im März erstmals ein Notebook für 699 Euro und 799 Euro auf den Markt gebracht hatte, zieht Acer zur Computex 2026 mit einem günstigen Windows-Modell nach. Das Acer Swift Air 14 soll in Deutschland für unter 800 Euro starten. Für den Preis gibt es Intels neue Core-Series-3-Plattform, ein 120-Hz-Display und einen eher großen 70-Wh-Akku, der Laufzeiten von bis zu 19 Stunden verspricht. In Europa soll das Notebook bereits im August erhältlich sein.

Mit einer Bauhöhe ab 12,9 mm und einem Gewicht von 1,19 kg bleibt das Swift Air 14 portabel, fällt aber rund 150 g schwerer aus als Apples Einsteigermodell. Acer verpackt die Technik in einem Aluminiumgehäuse und bietet vier Farben an: Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink und Lilac Purple. Welche der Farbvarianten für den deutschen Markt vorgesehen sein werden, ist noch offen. Man wird hierzulande allerdings auf einen komplett cleanen Bildschirmdeckel setzen – ohne die teilweise auf den Bildern zu sehenden Zierstreifen.

Beim Display geht man einen Mittelweg: Das 14 Zoll große IPS-Panel löst mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf, deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab und erreicht 120 Hz. Die Helligkeit von 350 cd/m² verrät allerdings, dass das Swift Air 14 kein reines Premium-Notebook werden wird.

Im Inneren arbeitet maximal ein Intel Core 7 350 aus der neuen Core-Series-3-Familie, die unter dem Codenamen Wildcat Lake im April vorgestellt wurde. Acer nennt bis zu 40 TOPS und maximal 17 TOPS für die integrierte NPU. Für die Einstufung als Copilot+-PC reicht das nicht ganz. Beim Speicher setzt man ebenfalls eine klare Linie: Mehr als 16 GB LPDDR5 sind nicht vorgesehen, für Deutschland ist ohnehin nur eine 8-GB-Variante geplant. Die SSD fasst ab Werk maximal 512 GB und lässt sich auf bis zu 1 TB aufrüsten.

Der 70-Wh-Akku soll für Laufzeiten von bis zu 19 Stunden sorgen, wobei bei typischen Alltagsaufgaben rund zwölf Stunden drin sein sollen. Mit einem 100-W-Netzteil lässt sich der Stromspeicher innerhalb von 30 Minuten wieder auf bis zu 50 % schnellladen. Bei den Anschlüssen liefert Acer mehr als Apple beim MacBook Neo. Das Swift Air 14 bietet zweimal Thunderbolt 4, einmal USB 3.2 Typ-A und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Hinzu kommen WiFi 6E, Bluetooth 5.3 sowie eine 1080p-IR-Kamera mit mechanischer Abdeckung und Windows-Hello-Unterstützung. Acer verbaut außerdem vier Lautsprecher mit DTS:X Ultra.