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Unterhalb des leichten TravelMate P6 14 AI sortiert Acer zur Computex 2026 überwiegend seine Business-Laptops neu. Das Acer TravelMate P2 Spin 14 übernimmt die Rolle eines Convertibles für die Stift- und Tablet-Bedienung, während das TravelMate X2 14 und das TravelMate X2 15 als klassische Arbeitsgeräte für kleine und mittlere Unternehmen auftreten. Der gemeinsame Nenner ist der überwiegende Fokus auf Alltagstauglichkeit: RJ-45, HDMI, USB-A, TPM und lange Laufzeitangaben stehen stärker im Vordergrund als besonders dünne Gehäuse.

Das Acer TravelMate P2 Spin 14 ist der flexibelste Vertreter. Hier setzt Acer auf ein 14-Zoll-WUXGA-Touchdisplay im 16:10-Format mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, IPS-Technik und Corning Gorilla Glass. Das 360-Grad-Scharnier erlaubt den Wechsel zwischen Notebook-, Tablet- und Präsentationsmodus. Für handschriftliche Notizen unterstützt es Wacom AES 2.0, der Eingabestift kann laut Acer direkt im Gehäuse untergebracht werden. Eine 5-MP-Kamera auf der Außenseite soll Dokumente oder Notizen erfassen können. Auf der Vorderseite sitzt hingegen je nach Konfiguration eine 5-MP-IR-Kamera oder eine Full-HD-Kamera für Videokonferenzen. Dazu sind zwei Lautsprecher, zwei Mikrofone, DTS-Audio, Acer TrueHarmony und PurifiedVoice mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung mit von der Partie.

Im Inneren des Acer TravelMate P2 Spin 14 arbeiten wahlweise ein Intel Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 oder ein Intel Core 3 304. Der Arbeitsspeicher reicht bis 16 GB DDR5 und die SSD bis 1 TB mit PCIe-Gen4-Anbindung. Auffälliger ist die Anschlussausstattung: Zwei USB-C-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse, HDMI 2.1, microSD-Kartenleser, 3,5-mm-Audio und RJ-45 decken viele Büro- und Schulungsumgebungen ohne zusätzliche Dockinglösung ab.

Beim Akku nennt Acer zwei Optionen: Mit 53 Wh sollen bis zu 15 Stunden Videowiedergabe möglich sein, mit 65 Wh bis zu 18,5 Stunden. Dabei kommt das Gerät auf 1,46 kg und ist 18,35 mm dick. WiFi 7 und Bluetooth 6.0 sind ebenfalls mit dabei, während zur Sicherheitsausstattung ein Fingerabdruckleser, Acer ProShield Plus, ein eigenständiges TPM, ein Kensington-Nano-Schloss, ein Kameraverschluss, G-Sensor und optional ein Gehäuse-Einbruchalarm gehören. Die Zertifizierung nach dem Militärstandard STD 810H gehört inzwischen fast schon zum guten Ton.

Die Acer TravelMate-X2-Modelle sind konventioneller angelegt. Das Acer TraleMate X2 14 nutzt ein 14-Zoll-IPS-Display mit WUXGA-Auflösung im 16:10-Format und wiegt 1,4 kg. Das X2 15 setzt dagegen auf ein 15,6-Zoll-IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung im 16:9-Format, bringt 1,5 kg auf die Waage und bietet mehr Fläche für klassische Office-Arbeit. Acer führt mit den X2-Geräten erstmals Intel Core Series 3 in sein Commercial-Portfolio ein.

Die Prozessoroptionen fallen bei beiden X2-Modellen ähnlich aus: Intel Core 7 350, Core 5 320 und Core 3 304. Dazu kommen bis zu 16 GB DDR5 und bis zu 1 TB PCIe-Gen4-SSD. Das X2 14 erreicht laut Acer bis zu 18,5 Stunden Videowiedergabe mit 53 Wh, das X2 15 bis zu 17,5 Stunden mit 65 Wh. Bei Anschlüssen und Sicherheitsfunktionen bleiben die X2-Modelle nah am P2 Spin 14. Zwei USB-C-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse, HDMI 2.1, Audioanschluss und RJ-45 sind gesetzt. Dazu kommen TPM, Acer ProShield Plus, Kensington-Lock, Kameraabdeckung und optional ein Gehäuse-Einbruchalarm. WiFi 6E und Bluetooth 5.3 liegen unter dem P2 Spin 14.

Alle neuen TravelMate-Modelle sollen laut Acer voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Preise nennt man allerdings nicht.