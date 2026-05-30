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Acer TravelMate P6 14 AI

Business-Notebook bleibt unter 1 kg

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Business-Notebook bleibt unter 1 kg
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Acer aktualisiert zur Computex 2026 seine TravelMate-Serie und speckt vor allem das Spitzenmodell vorrangig beim Gewicht ab. Das Acer TravelMate P6 14 AI bleibt in zwei Displayvarianten unter 1 kg und soll trotzdem die typische Business-Ausstattung mit Intel Core Ultra, vPro-Optionen, Copilot+-Funktionen und langen Laufzeiten abdecken.

Das Notebook misst 313,7 x 224,7 x 15,99 mm und setzt auf ein hochwertiges Gehäuse aus Carbonfaser sowie Magnesium-Aluminium. Mit OLED-Panel nennt Acer 0,96 kg, mit 3K-IPS-Panel 0,98 kg. Die WUXGA-Variante liegt dagegen bei 1,3 kg. Bei den Displays gibt es drei Optionen. Die teuerste Konfiguration nutzt ein 14-Zoll-OLED-Panel im 16:10-Format mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten, 500 Nits, VESA DisplayHDR True Black und vollständiger DCI-P3-Abdeckung. Dazu kommen Touch-Unterstützung, variable Bildwiederholfrequenz und Corning Gorilla Matte Pro. Darunter stehen ein 3K-IPS-Panel mit 400 Nits und eine WUXGA-Variante mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten zur Verfügung. Letztere ist zugleich die Konfiguration, auf die Acer seine maximale Laufzeit bezieht.

Unter der Haube stecken je nach Konfiguration verschiedene aktuelle Intel-Prozessoren. Zur Auswahl stehen Intel Core Ultra 7 365, Core Ultra 7 355, Core Ultra 5 335 oder Core Ultra 5 325. Teilweise unterstützen diese Intels vPro-Plattform speziell für das Business-Umfeld. Bei der Grafik bleibt es stets bei der integrierten Intel-Lösung, wobei diese bis hin zur Intel Arc B390 reichen kann. Der Arbeitsspeicher umfasst bis 64 GB LPDDR5x, die SSD bis zu 1 TB per PCIe Gen4.

Die Anschlüsse fallen für ein dünnes Business-Notebook vergleichsweise umfangreich aus. Acer nennt Thunderbolt 4, zwei USB-C-Anschlüsse, zwei USB-A-Ports nach USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1, einen microSD-Kartenleser und eine 3,5-mm-Audiobuchse. Drahtlos arbeitet die Serie mit WiFi 7 und Bluetooth 6.0.

Acer TravelMate P6 14 AI
Acer TravelMate P6 14 AI
Acer TravelMate P6 14 AI
Acer TravelMate P6 14 AI

Bei der Sicherheit setzt Acer auf einen Fingerabdruckleser, Acer ProShield Plus, ein eigenständiges TPM, ein Kensington-Nano-Schloss und eine Kameraabdeckung. Optional kommt ein Öffnungsalarm für das Gehäuse hinzu, dessen Funktion man bereits im März der Produktfamilie spendierte. Die 5-MP-IR-Kamera deckt Videokonferenzen und Windows Hello ab. Für Sprache und Ton integriert Acer vier Lautsprecher, ein Drei-Mikrofon-Arrays, DTS Virtual:X und Acer PurifiedVoice mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung.

Der Akku fasst 71 Wh und unterstützt Schnellladen. Acer nennt bis zu 30 Stunden Laufzeit, knüpft diese Angabe aber an Videowiedergabetests mit WUXGA-Display und IPS-Konfiguration. Für die OLED-Variante und produktive Lasten ist damit ein niedrigerer Wert zu erwarten. Ausgeliefert wird das TravelMate P6 14 AI mit Windows 11 Pro.

Die neuen TravelMate-Modelle sollen voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Preise fehlen noch.

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