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Acer aktualisiert zur Computex 2026 seine TravelMate-Serie und speckt vor allem das Spitzenmodell vorrangig beim Gewicht ab. Das Acer TravelMate P6 14 AI bleibt in zwei Displayvarianten unter 1 kg und soll trotzdem die typische Business-Ausstattung mit Intel Core Ultra, vPro-Optionen, Copilot+-Funktionen und langen Laufzeiten abdecken.

Das Notebook misst 313,7 x 224,7 x 15,99 mm und setzt auf ein hochwertiges Gehäuse aus Carbonfaser sowie Magnesium-Aluminium. Mit OLED-Panel nennt Acer 0,96 kg, mit 3K-IPS-Panel 0,98 kg. Die WUXGA-Variante liegt dagegen bei 1,3 kg. Bei den Displays gibt es drei Optionen. Die teuerste Konfiguration nutzt ein 14-Zoll-OLED-Panel im 16:10-Format mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten, 500 Nits, VESA DisplayHDR True Black und vollständiger DCI-P3-Abdeckung. Dazu kommen Touch-Unterstützung, variable Bildwiederholfrequenz und Corning Gorilla Matte Pro. Darunter stehen ein 3K-IPS-Panel mit 400 Nits und eine WUXGA-Variante mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten zur Verfügung. Letztere ist zugleich die Konfiguration, auf die Acer seine maximale Laufzeit bezieht.

Unter der Haube stecken je nach Konfiguration verschiedene aktuelle Intel-Prozessoren. Zur Auswahl stehen Intel Core Ultra 7 365, Core Ultra 7 355, Core Ultra 5 335 oder Core Ultra 5 325. Teilweise unterstützen diese Intels vPro-Plattform speziell für das Business-Umfeld. Bei der Grafik bleibt es stets bei der integrierten Intel-Lösung, wobei diese bis hin zur Intel Arc B390 reichen kann. Der Arbeitsspeicher umfasst bis 64 GB LPDDR5x, die SSD bis zu 1 TB per PCIe Gen4.

Die Anschlüsse fallen für ein dünnes Business-Notebook vergleichsweise umfangreich aus. Acer nennt Thunderbolt 4, zwei USB-C-Anschlüsse, zwei USB-A-Ports nach USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1, einen microSD-Kartenleser und eine 3,5-mm-Audiobuchse. Drahtlos arbeitet die Serie mit WiFi 7 und Bluetooth 6.0.

Bei der Sicherheit setzt Acer auf einen Fingerabdruckleser, Acer ProShield Plus, ein eigenständiges TPM, ein Kensington-Nano-Schloss und eine Kameraabdeckung. Optional kommt ein Öffnungsalarm für das Gehäuse hinzu, dessen Funktion man bereits im März der Produktfamilie spendierte. Die 5-MP-IR-Kamera deckt Videokonferenzen und Windows Hello ab. Für Sprache und Ton integriert Acer vier Lautsprecher, ein Drei-Mikrofon-Arrays, DTS Virtual:X und Acer PurifiedVoice mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung.

Der Akku fasst 71 Wh und unterstützt Schnellladen. Acer nennt bis zu 30 Stunden Laufzeit, knüpft diese Angabe aber an Videowiedergabetests mit WUXGA-Display und IPS-Konfiguration. Für die OLED-Variante und produktive Lasten ist damit ein niedrigerer Wert zu erwarten. Ausgeliefert wird das TravelMate P6 14 AI mit Windows 11 Pro.

Die neuen TravelMate-Modelle sollen voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Preise fehlen noch.