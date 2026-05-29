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Nachdem Qualcomm bereits gestern und damit im Vorfeld der in der nächsten Woche startenden Computex 2026 für neue Laptop-SoCs gesorgt hatte, stellt Acer passende Geräte vor, die allesamt auf eine Qualcomm-Plattform setzen. Das Acer Swift Spin 14 AI SFSP14-Q51T nutzt dabei die Snapdragon-X2-Elite-Chips samt der integrierten Hexagon-NPU mit bis zu 80 TOPS. Die Copilot+-Vorgaben für lokale KI-Funktionen unter Windows 11 werden damit erfüllt. Acer nennt unter anderem Windows Studio Effects, KI-gestützte Videokonferenzen und lokale Verarbeitung als Einsatzfelder.

Das 14-Zoll-Display arbeitet im 16:10-Format mit WUXGA-Auflösung und 120 Hz. Als Touchscreen unterstützt es den Acer Active Stylus 420 auf Basis von Wacom AES 2.0 mit 4.096 Druckstufen und Tilt-Erkennung. Das passt zum 360-Grad-Scharnier, durch das Acer das Gerät als Notebook, Präsentationsdisplay oder Tablet präsentiert. Das Aluminiumgehäuse misst 15,9 bis 16,5 mm in der Höhe, das Gewicht beginnt je nach Konfiguration bei 1,34 kg. Bei Speicherm zeigt sich das Modell konservativ. Im Datenblatt genannt werden bis zu 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine PCIe-Gen4-SSD mit maximal 512 GB Speicherplatz. Geladen wird das schlanke Convertible per Typ-C mit bis zu 100 W, während für unterwegs ein 65-Wh-Akku im Gerät steckt, der für eine Laufzeit von bis zu 23 Stunden sorgen soll.

Unterhalb des neuen Swift-Modells positioniert Acer das Aspire Go 15 mit Qualcomms neuer Snapdragon-C-Plattform. Qualcomm führt Snapdragon C seit gestern als Einstiegsplattform für günstige Windows-Notebooks ein und positioniert sich somit klar gegen das Apple MacBook Neo, welches die Einstiegsklasse gehörig aufgewirbelt hat. Acer setzt den Chip im Aspire Go 15 AG15-Q31P ein, das über ein 15,6 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung verfügt, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher bietet und mit maximal 512 GB Speicher aufwarten kann. Zur Ausstattung gehören zwei USB-C-Anschlüsse, HDMI, WiFi 6E, AcerSense zur Systemverwaltung und eine Copilot-Taste.

Die Trennung der beiden Geräte ist somit klar: Während das Acer Swift Spin 14 AI Convertible-Mechanik mit einer starken KI-Leistung in einem mobilen 14-Zoll-Gerät bündelt, setzt das Acer Aspire Go 15 dank ARM-Technik dagegen auf Laufzeit, einen leisen Betrieb sowie auf einen günstigen Preis. Genau dieser Preis fehlt aber noch, denn Angaben zu Preis und Verfügbarkeit stehen vor allem für Deutschland wegen des noch immer anhaltenden Patentrechtsstreits mit Nokia aus.