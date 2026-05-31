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Nachdem Dell die XPS-Familie zuletzt mit den 14- und 16-Zoll-Modellen zurückbrachte, rückt zur Computex 2026 nun wieder das kleinste Modell in den Fokus. Das neue Dell XPS 13 mit der Modellnummer DX13260 soll das bislang dünnste und leichteste XPS-Notebook des Herstellers werden. Dell nennt 12,7 mm Bauhöhe und ein Startgewicht von rund 1 kg.

Damit bleibt das XPS 13 in der Mobilitätsklasse, bekommt allerdings nicht einfach eine verkleinerte Version der größeren XPS-Modelle. Das Gehäuse besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und wird in den Farben Sky und Storm daherkommen. Statt der Zero-Lattice-Tastatur und nahtlosem Glas-Touchpad gibt es jetzt wieder eine hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur mit 0,8 mm Hub und ein klassisches, abgegrenztes Glas-Touchpad.

Beim Display setzt Dell auf ein 13,4 Zoll großes InfinityEdge-Panel mit 16:10-Format. Dieses arbeitet mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten und soll eine typische Helligkeit von 500 cd/m² erreichen. Dazu kommen Touch-Unterstützung, 100 % DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Eyesafe-Technik und eine variable Bildwiederholrate von 30 bis 120 Hz. Eine OLED-Option scheint es dieses Mal nicht zu geben, womit das Gerät im Vergleich zu den 14- und 16-Zoll-Modellen eher der Ableger bleibt, der stärker auf Laufzeit, Gewicht und Bauhöhe zugeschnitten ist.

Bei der Prozessor-Auswahl fährt Dall zweistufig. Als Einstieg gibt es einen Intel Core 5 320 mit sechs Kernen und bis zu 4,6 GHz. Darüber steht ein Intel Core Ultra 7 355 mit acht Kernen und bis zu 4,7 GHz. Auch Speicher, Massenspeicher und Anschlüsse sind nicht überraschend. Die Core-Modelle kommen mit 8 oder 16 GB LPDDR5X-7467 im Single-Channel-Betrieb, die Core-Ultra-Modelle mit 16 oder 32 GB im Dual-Channel-Betrieb. Bei der SSD nennt Dell 512 GB und 1 TB über PCIe 4.0, eine 256-GB-Variante soll erst nach dem Start folgen.

Die normale Core-Version stellt zwei USB-C-Anschlüsse mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery bereit, während daraus beim Core-Ultra-Ableger zwei vollwertige Thunderbolt-4-Anschlüsse werden. Der Akku fasst 52 Wh. Dell spricht von bis zu 17 Stunden Streaming-Laufzeit. Geladen wird über ein 65-W-USB-C-Netzteil.

Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 7 und Bluetooth 6.0, je nach Plattform über Intel BE213 oder BE211. Für Videokonferenzen ist eine 2-MP-Webcam mit 1080p-Auflösung und IR-Funktion für Windows Hello verbaut. Die Audioausgabe übernimmt ein Quad-Speaker-System mit zwei Hauptlautsprechern und zwei Hochtönern. Dell nennt 8 W Spitzenleistung und Dolby Atmos.

Preise und ein konkreter Marktstart liegen uns aktuell leider nicht vor.