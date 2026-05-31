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Dell XPS 13 (DX13260)

Das dünnste und leichteste XPS schrumpft auf 12,7 mm

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Das dünnste und leichteste XPS schrumpft auf 12,7 mm
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Nachdem Dell die XPS-Familie zuletzt mit den 14- und 16-Zoll-Modellen zurückbrachte, rückt zur Computex 2026 nun wieder das kleinste Modell in den Fokus. Das neue Dell XPS 13 mit der Modellnummer DX13260 soll das bislang dünnste und leichteste XPS-Notebook des Herstellers werden. Dell nennt 12,7 mm Bauhöhe und ein Startgewicht von rund 1 kg.

Damit bleibt das XPS 13 in der Mobilitätsklasse, bekommt allerdings nicht einfach eine verkleinerte Version der größeren XPS-Modelle. Das Gehäuse besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und wird in den Farben Sky und Storm daherkommen. Statt der Zero-Lattice-Tastatur und nahtlosem Glas-Touchpad gibt es jetzt wieder eine hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur mit 0,8 mm Hub und ein klassisches, abgegrenztes Glas-Touchpad.

Beim Display setzt Dell auf ein 13,4 Zoll großes InfinityEdge-Panel mit 16:10-Format. Dieses arbeitet mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten und soll eine typische Helligkeit von 500 cd/m² erreichen. Dazu kommen Touch-Unterstützung, 100 % DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Eyesafe-Technik und eine variable Bildwiederholrate von 30 bis 120 Hz. Eine OLED-Option scheint es dieses Mal nicht zu geben, womit das Gerät im Vergleich zu den 14- und 16-Zoll-Modellen eher der Ableger bleibt, der stärker auf Laufzeit, Gewicht und Bauhöhe zugeschnitten ist.

Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
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Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)
Dell XPS 13 (DX13260)

Bei der Prozessor-Auswahl fährt Dall zweistufig. Als Einstieg gibt es einen Intel Core 5 320 mit sechs Kernen und bis zu 4,6 GHz. Darüber steht ein Intel Core Ultra 7 355 mit acht Kernen und bis zu 4,7 GHz. Auch Speicher, Massenspeicher und Anschlüsse sind nicht überraschend. Die Core-Modelle kommen mit 8 oder 16 GB LPDDR5X-7467 im Single-Channel-Betrieb, die Core-Ultra-Modelle mit 16 oder 32 GB im Dual-Channel-Betrieb. Bei der SSD nennt Dell 512 GB und 1 TB über PCIe 4.0, eine 256-GB-Variante soll erst nach dem Start folgen. 

Die normale Core-Version stellt zwei USB-C-Anschlüsse mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery bereit, während daraus beim Core-Ultra-Ableger zwei vollwertige Thunderbolt-4-Anschlüsse werden. Der Akku fasst 52 Wh. Dell spricht von bis zu 17 Stunden Streaming-Laufzeit. Geladen wird über ein 65-W-USB-C-Netzteil.

Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 7 und Bluetooth 6.0, je nach Plattform über Intel BE213 oder BE211. Für Videokonferenzen ist eine 2-MP-Webcam mit 1080p-Auflösung und IR-Funktion für Windows Hello verbaut. Die Audioausgabe übernimmt ein Quad-Speaker-System mit zwei Hauptlautsprechern und zwei Hochtönern. Dell nennt 8 W Spitzenleistung und Dolby Atmos. 

Preise und ein konkreter Marktstart liegen uns aktuell leider nicht vor. 

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