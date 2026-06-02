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ASUS zeigt zur Computex 2026 eine Vielzahl neuer Premium-Modelle mit KI-Hardware. Im Rahmen der Messe in Taiwan kündigte man die neue Generation der Zenbook-Geräte mit Qualcomm Snapdragon X und Intel Core Series 3 an.

Deutlich anders fällt das ASUS Vivobook S14 S5408QA aus. Hier setzt ASUS auf einen Snapdragon-X-Prozessor, ebenfalls mit Copilot+-Einstufung, wobei der SoC sogar bis zu 45 TOPS erreichen kann und der integrierte 50-Wh-Akku Laufzeiten von mehr als 25 Stunden Videowiedergabe verspricht. Beim Display sind wahlweise ein WUXGA-IPS- oder ein WUXGA-OLED-Panel vorgesehen. Das alles verbaut ASUS in einem schlanken und leichten Gehäuse mit einer Bauhöhe von 1,49 cm und einem Gewicht von 1,36 kg. Bis zu 16 GB LPDDR5X, maximal 512 GB PCIe-4.0-Speicher, WiFi 6E, Dolby Audio und eine IR-Webcam rund das Gesamtpaket weiter ab.

Daneben zeigt ASUS ein neues Vivobook S14 und Vivobook S16 mit Intel Core 7 Series 3. Beide setzen auf ein 16:10-IPS-Panel, die sich lediglich in der Diagonale mit wahlweise 14 oder 16 Zoll unterscheiden. Beim ASUS Vivobook S14 stehen weniger als 1,56 cm Bauhöhe, weniger als 1,20 kg Gewicht, WiFi 6 und eine Laufzeitangabe von etwas mehr als 21 Stunden im Datenblatt, während das größere Modell mit weniger als 1,64 cm, weniger als 1,50 kg und nicht marginal geringerer Laufzeit angegeben wird. Die Bildschirme decken 89, bzw. 90 % sRGB ab, die Anschlussvielfalt umfasst zweimal USB-A und -C, HDMI und eine Audiobuchse.

Preise, deutsche Modellvarianten fehlen noch, wenngleich die Vivobook-Familie noch im Laufe des zweiten Quartals 2026 erscheinen soll.