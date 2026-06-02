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ASUS nutzt die Computex 2026 für einen Umbau seiner ExpertBook-Reihe und kündigte in Taiwan nun unter anderem das ExpertBook B5 Flip G2 und das ExpertBook P5 G2 an. Beide rüsten bei der KI-Thematik auf, bedienen aber unterschiedliche Zielgruppen: Das B5 Flip G2 bleibt das flexible Convertible, während P5 G2 mit einer umfangreicheren Ausstattung stärker auf Rechenleistung und lange Laufzeiten getrimmt ist und obendrein als klassisches Notebook ausgelegt ist.

Das ASUS ExpertBook B5 Flip G2 kommt – wie es der Name bereits vermuten lässt – mit 360-Grad-Scharnier, Aluminiumgehäuse und einem Gewicht ab 1,31 kg. Die Bauhöhe liegt bei 14,9 mm. Dazu kommen ein optional integrierter Stylus, eine 1080p-IR-Webcam und eine zusätzliche 5-MP-Kamera auf der Außenseite. Das Gerät ist damit weniger ein reines Schreibtisch-Notebook als ein Arbeitsgerät für Schulungen, Präsentationen und hybride Arbeitsplätze. Bei der Plattform nennt ASUS einen Intel Core 7 Series 3 mit einer NPU-Leistung von bis zu 18 TOPS. Dazu kommen bis zu 1 TB PCIe-4.0-SSD-Speicher, bis zu 32 GB LPDDR5X-8533 und WiFi 7. Das Display bietet im 16:10-Format bis zu 2,5K und ist ein vollwertiger Touchscreen mit bis zu 400 Nits. Für den Betrieb am Arbeitsplatz können bis zu drei 4K-Monitore angeschlossen werden, wobei bei den Anschlüssen explizit zwei Thunderbolt-4-Ports zur Verfügung stehen. Beim ASUS B5 Flip G2 gibt es dagegen NIST-SP-800-193-Konformität, TPM 2.0, Dual-ROM-Recovery, Chassis-Intrusion-Erkennung und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Dazu kommt die MIL-STD-810H-Zertifizierung, was eine hohe Robustheit und Stabilität im Arbeitsalltag verspricht.

Das ASUS ExpertBook P5 G2 geht in eine ganz andere Richtung: Hier stehen ein AMD Ryzen AI 9 HX mit bis zu 55 NPU-TOPS und eine 45-W-TDP mit ExpertCool-Kühlung im Datenblatt. Der 70-Wh-Akku soll im Office-Betrieb bis zu 22,5 Stunden erreichen. Beim Display ist von 2,5K mit 144 Hz die Rede, optional mit Touchscreen oder OLED. Dazu kommen bis zu zwei SSDs, WiFi 7, eine Copilot+-PC-Einstufung und die ASUS-MyExpert-Software. Sie bündelt Chat, Dateisuche, Besprechungsfunktionen, Wissenssammlung, erweiterte Werkzeuge und Backup.

Preise, konkrete Verfügbarkeit und deutsche Konfigurationen liegen uns derzeit leider noch nicht vor. Ebenfalls offen bleibt, welche Funktionen von ASUS MyExpert lokal laufen und welche Dienste Cloud-Anbindung oder separate Unternehmensfreigaben benötigen.