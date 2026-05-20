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Microsoft erweitert sein Surface-Portfolio für Geschäftskunden um mehrere neue Geräte. Vorgestellt wurden ein neues Surface Laptop for Business in verschiedenen Größen sowie ein überarbeitetes Surface Pro for Business. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem lokale KI-Verarbeitung, Sicherheitsfunktionen und eine engere Integration in die Azure- und Windows-Umgebung.

Das neue Surface Laptop for Business wird in einer kompakten 13-Zoll-Variante sowie in 13,8 und 15 Zoll angeboten. Die Geräte setzen auf Intels aktuelle Core-Ultra-Serie 3-Architektur und sollen laut Microsoft je nach Konfiguration im Schnitt 90 % schneller arbeiten als das frühere Surface Laptop 5. Gleichzeitig verspricht das Unternehmen eine Grafikleistung, die bis zu 35 % über der eines MacBook Air mit M5 liegen soll.

Zur Ausstattung gehören Wi-Fi 7, austauschbare Gen 4-SSDs sowie Konfigurationen mit 16 oder 24 GByte RAM. Eine Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher soll später folgen. Das größere Surface Laptop nutzt zudem ein hochauflösendes Touchdisplay, ein haptisches Touchpad sowie einen integrierten, optional nutzbaren Sichtschutzfilter mit entspiegelter Oberfläche. Die maximale Akkulaufzeit gibt Microsoft mit bis zu 23 Stunden an.

Auch das neue Surface Pro for Business mit 13 Zoll wurde technisch überarbeitet. Das 2-in-1-Gerät unterstützt Touch-, Sprach-, Stift- und Tastatureingaben und soll sich sowohl für den mobilen Einsatz als auch für klassische Büroarbeitsplätze eignen. Optional wird eine 5G-Version angeboten. Microsoft plant zudem weitere Modelle mit Snapdragon-X2-Prozessoren, die später im Jahr erscheinen sollen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Sicherheitsarchitektur. Alle neuen Geräte werden als sogenannte Secured-core-PCs ausgeliefert und setzen auf eine durchgängige Absicherung von Firmware bis Cloud-Anbindung. Firmware-Updates werden direkt über Windows Update verteilt. Zusätzlich nutzt Microsoft eine speichersichere Firmwarebasis mit Rust-basierten Treibern und einer offenen UEFI-Plattform auf Basis von Project Mu. Für Unternehmen relevant ist zudem die vollständige Integration in Microsoft Intune, Windows Autopilot und das Surface Management Portal. Geräte lassen sich damit zentral konfigurieren, verwalten und per Zero-Touch-Deployment bereitstellen.

Die neuen Surface-Geräte sind vorerst nur im US-Handel verfügbar. Das Surface Laptop for Business mit 13 Zoll startet bei 1.499 US-Dollar und wird mit 16 oder 24 GB RAM angeboten. Die günstigere Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher soll später für 1.299,99 US-Dollar auf den Markt kommen. Das größere Surface Laptop for Business in 13,8 und 15 Zoll beginnt bei 1.949,99 US-Dollar. Für das neue Surface Pro for Business mit 13 Zoll nennt Microsoft ebenfalls einen Einstiegspreis von 1.949,99 US-Dollar. Für die Modelle mit Snapdragon-X2-Prozessoren fehlen bislang konkrete Preise.