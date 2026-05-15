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Nachdem Dell unlängst seine XPS-Reihe zurückgebracht und erst am Vormittag seine Gaming-Reihen neu sortiert hatte, folgt nun der nächste 14-Zoll-Ableger für das Consumer-Segment. Das Dell 14S übernimmt faktisch die Rolle des bisherigen Dell 14 Plus und startet in der Eurozone bei 1.299 Euro. Außerdem wird es mit dem Dell 16S eine größere Modellversion geben.

Damit rückt Dell die Serie näher an die Premium-Klasse, ohne sie als XPS-Modelle zu positionieren. Beide Modelle bleiben ein Allround-Notebook für Arbeit, Studium und mobile Nutzung, bekommen aber mehr Reserven bei Plattform, Grafik und Akku. Technisch setzt Dell auf Intels Core-Ultra-Prozessoren aus der Serie 3 bis hin zum Intel Core Ultra 9 386H sowie zum Core Ultra X7 358H. Erst diese stärkeren Varianten bringen die Grafikseite deutlicher nach vorne, weil dort Intels integrierte Arc-Grafik bis hin zur Arc B390 zum Einsatz kommen kann.

Beim Speicher bleibt Dell am typischen Ultrabook-Aufbau. Je nach Konfiguration gibt es 16 oder 32 GB LPDDR5X mit 7.467 MHz, verlötet auf dem Mainboard. Spätere RAM-Upgrades sind damit nicht vorgesehen. Bei der SSD reicht die Auswahl von 512 GB über 1 TB bis hin zu 2 TB. Der größte Unterschied zwischen den Konfigurationen liegt beim Display. Dell bietet ein 14-Zoll-Panel im 16:10-Format an, das je nach Ausstattung als OLED- oder IPS-Variante ausgegeben wird. Das OLED arbeitet mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und 60 Hz, das IPS-Panel löst hingegen mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten höher auf, erreicht bis zu 500 cd/m² und unterstützt eine variable Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hz. Damit ist das LCD-Panel die technisch breitere Option. Das Dell 16S orientiert sich technisch am kleinen Schwestermodell, bietet mit 16 Zoll aber die größere Bildfläche.

Wie bei allen aktuellen Dell-Ultrabooks besteht das Gehäuse beider Modelle aus Aluminium. Mit einer Grundfläche von 313,7 x 224 mm Grundfläche und einer Bauhöhe von 15,4 mm Bauhöhe bleibt das Dell 14S kompakt, aber nicht ultraleicht. Je nach Displayausführung liegt das Gewicht bei rund 1,49 bis 1,54 kg. Als Farbe nennt Dell unter anderem Celestial Blue.

Bei den Anschlüssen spart Dell weniger streng. Zwei Thunderbolt-4-Ports mit Power Delivery und DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, zweimal USB 3.2 Gen 1 und ein kombinierter Headset-Anschluss decken den Alltag gut ab. Dazu kommen WiFi 7, Bluetooth, eine beleuchtete Tastatur, ein Precision-Touchpad, eine 2-MP-RGB-IR-Kamera mit Dual-Array-Mikrofonen und Stereolautsprecher mit insgesamt 4 W. Der Akku fällt mit 70 Wh für ein 14-Zoll-Gerät groß aus. Geladen wird über USB-C mit 65 W.

Zum Start kombiniert Dell in Europa 1.299 Euro mit Core Ultra 5 322, 16 GB RAM, 512-GB-SSD und OLED-Display. Die stärkeren US-Konfigurationen mit Core Ultra X7 358H gehen deutlich über 2.000 US-Dollar hinaus. Das größere Dell 16S mit Prozessoren der Serie Intel Core Ultra ist ebenfalls ab sofort verfügbar und startet bei 1.349 Euro. Die Varianten mit AMD Ryzen AI 400 Series werden voraussichtlich Ende Mai folgen.