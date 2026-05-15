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Nachdem Dell zur CES 2026 ein günstigeres Alienware-Notebook in Aussicht gestellt hatte, ist das Modell nun offiziell. Das neue Alienware 15 startet in Nordamerika ab 1.299 US-Dollar mit AMD-Prozessor und ab 1.349 US-Dollar mit Intel-CPU. Für Europa und Deutschland nennt Dell bislang weder Preise noch einen Termin.

Damit ordnet Dell auch sein Gaming-Portfolio neu – nachdem man bereits die XPS-Serie zurückgeholt hatte. Künftig sollen alle Gaming-Geräte der US-Amerikaner unter dem Alienware-Label laufen, während die bisherige G-Serie ausläuft. Unterhalb von Alienware 16 und 16X Aurora sowie den Area-51-Modellen entsteht eine neue Einstiegsklasse, die den Markennamen trägt, aber deutlich günstiger einsortiert wird.

Das zeigt sich zuerst am Gehäuse. Dell verwendet Polycarbonat und verzichtet auf das leistungsstarke Kühlsystem (Thermal Shelf) der teureren Serien. Dell spricht von Cryo-tech-Kühlung mit zwei Lüftern, drei Kupfer-Heatpipes und einem rückseitigen Auslass. Im Performance-Modus werden bis zu 110 W Gesamtleistung genannt. Per Fn-Taste lässt sich ein Stealth-Modus aktivieren, der das Gerät für leisere Umgebungen in einen ruhigeren Betriebsmodus versetzt.

Das Alienware 15 wirkt dadurch weniger massiv und verspielt, bleibt mit einer Grundfläche von 349,5 x 250,3 mm aber klar ein vollwertiges Gaming-Notebook. Die Bauhöhe liegt zwischen 20,7 und 22,95 mm, das Gewicht wird mit 2,25 kg angegeben. Das 180-Grad-Scharnier erlaubt ein vollständiges Aufklappen des Bildschirmes, typische Alienware-Designmerkmale bleiben erhalten.

Insgesamt wurde die Optik jedoch stärker auf Alltagstauglichkeit getrimmt. Die Handballenauflage ist abgerundet, das Touchpad fällt großzügig aus und soll störende Fingerabdrücke besser verstecken. Eine beleuchtete Tastatur mit Nummernblock, HD-Webcam, Dual-Array-Mikrofon und zwei 2-W-Lautsprechern gehören weiterhin zur Grundausstattung. Typische Gaming-Features bleiben den teureren Premium-Serien vorbehalten, etwa ein haptisches Touchpad oder eine aufwendigere RGB-Beleuchtung.

Beim Display setzt das neue Alienware 15 auf ein 15,3 Zoll großes IPS-Panel im 16:10-Format. Die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.200 Bildpunkten, die Bildwiederholrate erreicht bis zu 165 Hz, während die Farbraumabdeckung mit 62,5 % sRGB klar einen Rückschritt darstellt.

Unter der Haube greift Dell nicht zu den neuesten Plattformen. Zur Wahl stehen ein AMD Ryzen 5 220 oder ein AMD Ryzen 7 260 auf Basis von Hawk Point sowie Intels Core 5 210H und Core 7 240H aus der Raptor-Lake-Familie. Die Grafik kommt durchgehend von NVIDIA. Je nach Konfiguration sind eine NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 5050 oder RTX 5060 Laptop vorgesehen. Eine GeForce RTX 3050 Laptop nennt Dell ebenfalls für ausgewählte Regionen, wobei in Europa die RTX 4050 die Basis der Einstiegskonfigurationen bildet. Dazu gibt es mindestens 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB fassende SSD, gegen Aufpreis gibt es Konfigurationen mit 32 GB RAM und 1 TB SSD.

Bei den Anschlüssen spart Dell weniger sichtbar. HDMI 2.1, RJ45, zweimal USB-A 3.2, zweimal USB-C 3.2, ein Kopfhöreranschluss und der Netzteilanschluss decken den typischen Desktop-Ersatz gut ab. Einer der USB-C-Ports unterstützt DisplayPort 1.4a und Power Delivery mit bis zu 100 W, womit sich das Notebook unterwegs eingeschränkt auch ohne das größere Netzteil laden lässt.

Am Ende ist das Alienware 15 weniger ein neues Prestige-Gerät als ein strategischer Umbau der Einstiegsklasse. Es übernimmt die Rolle der bisherigen G-Serie.