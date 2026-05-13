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Lenovo ThinkPad X13 Gen 7

Unter 1 kg und nun mit Panther Lake

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Unter 1 kg und nun mit Panther Lake
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In der Nacht zum Mittwoch hat Lenovo mit dem ThinkPad X13 Gen 7 ein neues, kompaktes Business-Notebook für den weltweiten Markt vorgestellt. Der 13,3 Zoll große Ableger bleibt dabei der Serien-Linie treu: kleines Gehäuse, niedriges Gewicht, Business-Ausstattung und ein klarer Fokus auf mobile Arbeitsplätze. In der leichtesten Konfiguration bringt das Gerät nur rund 930 g auf die Waage und gehört damit zu den leichtesten ThinkPads.

Am Gehäuse ändert Lenovo wenig. Das Lenovo ThinkPad X13 Gen 7 übernimmt das bekannte Design des Vorgängers, größere Anpassungen gibt es unter der Haube. Je nach Variante kommen ein Intel Core Ultra Series 3 oder ein AMD Ryzen AI PRO 400 zum Einsatz. Damit zieht jeweils die neueste Hardware-Generation in Lenovos klassische ThinkPad-Baureihe ein und bringt zugleich die für 2026 erwarteten AI-PC-Funktionen mit.

Bei den Intel-Modellen scheint Lenovo allerdings nicht auf die stärksten Panther-Lake-Ausbaustufen zu setzen. Hinweise auf die größeren Varianten mit Arc-Grafik fehlen. Zusätzlich rüstet Lenovo bei der SSD auf PCIe 5.0 auf und verspricht so höhere Datenübertragungsraten. Auch beim Arbeitsspeicher gibt es mehr Spielraum: Bis zu 64 GB RAM sind nun möglich. Aufrüsten lässt sich der Speicher weiterhin nicht, er bleibt fest verlötet. Beim Bildschirm setzt Lenovo in der Regel auf ein solides IPS-Panel mit 400 Nits und vollständiger sRGB‑Farbraumabdeckung, wobei es gegen Aufpreis auch die Option auf eine Touch-Oberfläche gibt. 

Lenovo ThinkPad X13 Gen 7
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7
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Lenovo ThinkPad X13 Gen 7
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7

Trotz des niedrigen Gewichts bleibt die Ausstattung für ein Business-Gerät umfangreich: USB-C, USB-A und HDMI sind vorhanden, optional kommen 5G und WiFi 7 hinzu. Für Videokonferenzen bietet Lenovo eine 5-MP-Kamera mit Infrarot-Technik und überarbeitete Audiofunktionen. Wichtiger für Unternehmenskunden ist die Wartbarkeit: Akku, SSD, WWAN-Modul und Unterboden bleiben austauschbar. Insgesamt bringen es die Geräte auf Abmessungen von 299,3 x 207 x 17,75 mm und sind allesamt nach dem Militärstandard 810H zertifiziert, was eine hohe Robustheit im Alltag verspricht. Fingerabdrucksensor und Kamera-Shutter sowie TPC 2.0 und der Privaxx Guard gehören ebenfalls zur Sicherheitsausstattung.

Der Einstiegspreis liegt bei 1.599 Euro. Damit ist das ThinkPad X13 Gen 7 kein günstiges Subnotebook, sondern klar ein kompaktes Business-Gerät für Unternehmen und Vielreisende. Die Verfügbarkeit ist für Mai 2026 vorgesehen.

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