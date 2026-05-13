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Mit dem ThinkPad L14 Gen 7 und dem ThinkPad L16 Gen 3 aktualisiert Lenovo seine L-Serie, verschiebt dabei aber auch deren Rolle im Portfolio. Die Baureihe stand lange für den vergleichsweise günstigen Einstieg in die ThinkPad-Welt. Das ändert sich in Zeiten der Speicherkrise und des KI-Booms, denn die neuen Startpreise liegen nun bei 1.499 Euro.

Technisch bringt Lenovo die Modelle auf den neuesten Stand. Zur Auswahl stehen Intels Core-Ultra-Series-3- und AMDs Ryzen-AI-PRO-400-Prozessoren, wobei man leider keine näheren Modelle nennt. Damit erhalten die L-Geräte die aktuellen CPU- und NPU-Funktionen für Microsofts Copilot-Ökosystem. In den Basiskonfigurationen dürfte Lenovo die Serie weiterhin sparsam ausstatten. Erwartbar sind einfache Displayoptionen, 8 GB RAM und eine 256 GB SSD. Theoretisch sind bis zu 64 GB DDR5 mit 5.600 MHz und maximal 2 TB mit PCIe 4.0 konfigurierbar.

Wie beim ebenfalls neuen ThinkPad X13 Gen 7 geht Lenovo beim Gehäuse keine neuen Wege. Das ThinkPad L14 Gen 7 und das ThinkPad L16 Gen 3 basieren weitestgehend auf den bekannten Designs der vorherigen Generationen. Damit behält die L-Serie ihre wichtigste Eigenschaft für das Business-Umfeld: Sie bleibt vergleichsweise gut wartbar. Tastatur, Akku, SSD, WWAN-Modul sowie der Arbeitsspeicher sind zugänglich, der RAM sitzt weiterhin in SO-DIMM-Steckplätzen. Die 16-Zoll-Version bietet WUXGA‑IPS-Panels mit 400 Nits, die 14-Zoll-Modelle sind lediglich etwas kleiner, bleiben technisch aber identisch zu ihren größeren Schwestermodellen. Insgesamt kommen die Geräte auf eine Bauhöhe von 19,57, bzw. 21,95 mm und stemmen zwischen 1,39 bis 1,78 kg auf die Waage. Die Militär-Zertifizierung 810H gibt es auch für sie.

Damit bleiben hochwertigere Displayoptionen, 5G-Varianten und größere Akkus den teureren T-Serien vorbehalten. Während die aktuellen T-Modelle Akkus mit bis zu 75 Wh bieten, ist bei der L-Serie bei 57 Wh Schluss. Dafür bleiben klassische Unternehmensanschlüsse erhalten, darunter USB-C, USB-A, HDMI und RJ45. WiFi 7, WWAN-Optionen, 5-MP-Kameras und verbesserte Audiotechnik sollen die Geräte dennoch auf einen aktuellen Stand bringen.

Damit modernisiert Lenovo die L-Serie technisch, koppelt die robuste und reparaturfreundliche Plattform aber an ein deutlich höheres Einstiegsniveau, denn als günstiger ThinkPad-Einstieg wirkt die L-Serie 2026 mit Preisen ab rund 1.500 Euro deutlich weniger überzeugend als früher. Die neuen Modelle sollen ab Mai verfügbar sein.