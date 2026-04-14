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Honor bereitet die Markteinführung eines neuen Gaming-Notebooks vor, das sich mit einer aufwendigen Kühlung und leistungsstarker Hardware klar an anspruchsvolle Spieler richtet. Erste Bilder und technische Details hat der Hersteller bereits im Rahmen einer Präsentation veröffentlicht, wobei vorwiegend das Kühlsystem im Mittelpunkt stand.

Kern des Konzepts ist eine Kombination aus insgesamt sechs Lüftern. Zwei Radiallüfter übernehmen die Hauptkühlung, ergänzt durch vier zusätzliche Axiallüfter. Honor setzt dabei auf ein modifiziertes Axialdesign mit verkleinerten Motoren, wodurch trotz gleichbleibender Lüftergröße mehr Einheiten im Gehäuse untergebracht werden können. Die maximale Drehzahl wird mit bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute angegeben, was auf eine hohe Luftförderleistung schließen lässt. Gleichzeitig will ein spezieller Betriebsmodus dafür sorgen, dass die Lautstärke unter 38 dB(A) bleibt, während weiterhin genügend Leistung für aktuelle AAA-Titel bereitgestellt werden soll.

Die Kühlung ist dabei eng mit der Gesamtleistung des Systems verknüpft. Für die Variante mit einer mobilen GeForce RTX 5070 Ti nennt Honor eine maximale Leistungsaufnahme von 270 W. Diese hohe Leistungsfreigabe deutet darauf hin, dass CPU und GPU auch unter Dauerlast ihr volles Potenzial ausschöpfen können, ohne frühzeitig durch thermische Limits gedrosselt zu werden. Gerade in kompakten Notebook-Gehäusen stellt dies einen entscheidenden Faktor für die tatsächliche Gaming-Performance dar.

Weitere technische Details zur restlichen Ausstattung, etwa zu Prozessor, Display oder Speicherkonfigurationen, hat Honor bislang nicht veröffentlicht. Auch konkrete Angaben zu Preis und internationaler Verfügbarkeit stehen noch aus. In China soll das Gerät am 23. April offiziell starten. Ob und wann das Modell auch in anderen Märkten erscheint, ist derzeit noch offen.