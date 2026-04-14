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Microsoft hat die Preise für mehrere Geräte seiner Surface-Reihe teils deutlich angehoben. Betroffen sind unter anderem das Microsoft Surface Pro 12, das Microsoft Surface Pro 13 sowie verschiedene Varianten des Microsoft Surface Laptop. Die Preisanpassungen fallen je nach Modell unterschiedlich aus, kommen in einigen Fällen allerdings mitunter der 50-%-Marke schon gefährlich nahe.

Das Surface Pro 12 liegt aktuell bei einem Einstiegspreis von rund 1.150 Euro und damit deutlich über dem ursprünglichen Niveau von 900 Euro zum Marktstart im Jahr 2025. Auch das größere Surface Pro 13 der elften Generation hat sich spürbar verteuert und beginnt inzwischen bei etwa 1.500 Euro. Gestartet ist das Modell 2024 mal mit ursprünglich 1.180 Euro. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich bei den Surface-Laptops, deren Preise je nach Bildschirmgröße und Ausstattung teils erheblich gestiegen sind. Deutlich fällt die Erhöhung beim 13,8-Zoll-Modell aus, welches sich von 1.200 auf 1.700 Euro verteuert.

Als Hauptursache nennt Microsoft gestiegene Kosten für zentrale Hardwarekomponenten. Dazu zählen insbesondere Arbeitsspeicher und Massenspeicher, deren Preise in den vergangenen Monaten deutlich angezogen haben. Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf die Produktionskosten aus und führt zu entsprechenden Anpassungen im Endkundenpreis.

Im Wettbewerbsumfeld verschiebt sich dadurch die Preispositionierung der Surface-Geräte. In einigen Fällen liegen die Preise inzwischen über vergleichbaren Produkten anderer Hersteller. Dazu zählen beispielsweise auch Modelle von Apple wie das MacBook Air, das in bestimmten Konfigurationen günstiger angeboten wird als vergleichbare Surface-Modelle.

Die aktuelle Preisentwicklung dürfte auch mit Blick auf kommende Produktgenerationen relevant sein. Für das laufende Jahr werden neue Geräte erwartet, konkrete Details zu Ausstattung oder Preisgestaltung sind bislang jedoch nicht bekannt.