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Der Notebook-Markt steht 2026 vor großen Herausforderungen. Statt einer langsamen Normalisierung nach den Corona-Sonderjahren scheint der Branche ein echter Dämpfer bevorzustehen. Neusten Schätzungen des Marktforschungsinstituts von TrendForce zufolge sollen die Absatzzahlen bei Notebooks in diesem Jahr um 9,2 % zurückgehen. Der Grund für die schlechten Prognosen sind abermals die steigenden Preise für Speicherchips, aber auch unberechenbare Lieferketten, die viele Hersteller ihre Portfolios ausdünnen oder die Einstiegspreise nach oben korrigieren lassen. Acer und ASUS trifft es dabei zumindest für Deutschland besonders hart: Aufgrund eines Patentstreits mit Nokia dürfen hierzulande gar keine Geräte verkauft werden. Hinzu kommen allgemein höhere Lebenshaltungskosten bei den Verbrauchern, die unnötige Neuanschaffungen hinauszögern.

In genau diese Situation hinein setzt Apple das MacBook Neo. Ein Gerät, das nicht versucht, die nächste High-End-Stufe zu markieren, sondern einen Schritt zur Seite macht: weg vom klassischen Premium-Mac, hin zu einem Einstiegsgerät auf dem Preisniveau, auf dem sich sonst Windows-Notebooks mit Snapdragon-Chip oder Chromebook-Geräte für Schule, Studium und Alltagsaufgaben tummeln. Die angesetzten 600 bis 700 Euro zielen genau auf diese Zielgruppe.

Technisch ist das Gerät bewusst unspektakulär – vor allem gegenüber den bisherigen MacBook-Geräten von Apple: ein kompaktes 13-Zoll-Display, ein A18-Pro-Chip aus dem Smartphone und eine Handvoll Farbvarianten, die das Gerät aus dem typischen Grau herausheben. Dafür sind die maximal 8 GB Arbeitsspeicher fest verlötet, was ein späteres Upgrade und mit Blick auf macOS etwas trübt.

Die Marktforscher sehen aber genau darin den großen Vorteil: Mit ihm verschiebt Apple die Linie nach unten und schließt eine Preiszone, die bislang bewusst offengelassen wurde. Auch wenn der Gesamtmarkt schrumpft, sollen die eigenen Auslieferungen wachsen, der macOS-Anteil zulegen.

Im Hintergrund steht eine Lieferkette, die anders funktioniert als bei vielen klassischen OEMs. Apple definiert die eigene Silizium-Roadmap selbst, ist bei Prozessoren nicht in gleicher Weise an externe Anbieter und deren Prioritäten gebunden. Statt eines Dutzends CPU-Optionen, zig RAM-Stufen und unterschiedlicher SSD-Kombinationen gibt es nur wenige Konfigurationen. Das vereinfacht nicht nur die Produktion, sondern ermöglicht obendrein andere Stückzahlen pro Variante und damit eine bessere Verhandlungsbasis, wenn Speicher und CPUs knapp werden.

Während sich viele Hersteller gezwungen sehen, steigende Komponentenpreise konsequent an ihre Kunden weiterzugeben, setzt Apple ausgerechnet jetzt auf einen niedrigeren Einstieg. Auf der anderen Seite dient die günstige Hardware als Einstieg ins Servicegeschäft vom App Store über iCloud bis hin zu Apple Music. Wer früh einsteigt, bleibt erfahrungsgemäß länger und bringt Folgekäufe in anderen Produktkategorien mit.

TrendForce erwartet, dass Apple seine Notebook-Auslieferungen im Jahr 2026 trotz des insgesamt rückläufigen Gesamtmarktes wird steigern können. Der macOS-Anteil an den weltweiten Notebook-Auslieferungen soll damit auf 13,2 % klettern. Allein das MacBook Neo könnte auf vier bis fünf Millionen ausgelieferte Einheiten kommen. Für den Notebook-Markt insgesamt bedeutet das Neo laut TrendForce zweierlei: Zum einen setzt Apple der Tendenz zu höherpreisigen Modellen bei stagnierender oder sinkender Nachfrage eine aggressive Preislokomotive entgegen. Zum anderen wächst der Druck auf Windows-Anbieter, entweder bei der Preisgestaltung nachzuziehen oder im Gegenzug über Ausstattung und Plattformfunktionen zu kontern.