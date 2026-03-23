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Mehr VRAM

Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 bestätigt RTX 5070 mit 12 GB

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Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 bestätigt RTX 5070 mit 12 GB
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NVIDIA hat die GeForce RTX 5070 Laptop bisher offiziell nur mit 8 GB geführt. In den vergangenen Wochen mehrten sich jedoch Hinweise darauf, dass OEMs intern bereits mit einer aufgestockten 12-GB-Variante planen würden. Neben ersten Leaks zu Gaming-Notebooks von ASUS und Lenovo taucht die 12-GB-Version nun auch für ein Multimedia-Notebook auf. Offizielle Spezifikationen von NVIDIA selbst stehen dagegen weiterhin aus, die Angaben stammen ausschließlich aus Datenblättern.

Das Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 ist ein 16 Zoll großes Premium-Notebook, das klar am oberen Ende der ThinkPad-Familie positioniert wird. Optisch orientiert es sich am ThinkPad P1 Gen 9 und damit an Lenovos mobiler Workstation-Reihe. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und setzt auf eine zurückhaltende Optik, wie sie für das ThinkPad-Design typisch ist. Je nach Konfiguration arbeitet der Bildschirm nativ mit bis zu 3.840 x 2.400 Bildpunkten und kann ein hochwertiges Tandem-OLED mit bis zu 1.500 Nits samt Touch-Oberfläche und variabler VRR mit bis zu 120 Hz sein. Anschlussseitig stehen mehrere USB-C-Ports, inklusive Thunderbolt-Anbindung, bereit, die durch klassische USB-A-Buchsen und einen vollwertigen HDMI-Ausgang ergänzt werden. Außerdem gibt es optional ein Mobilfunkmodem.

Unter der Haube vollzieht das Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 den Plattformwechsel auf die Panther-Lake-Generation. Unter anderem bietet Lenovo das Gerät mit einem Intel Core Ultra 9 386H an und bindet ausschließlich eine dedizierte Grafikkarte an – eine reine iGPU-Konfiguration, wie sie beim ThinkPad P1 Gen 9 noch möglich war, ist nicht vorgesehen. Auch beim Arbeitsspeicher gibt es ein klares Upgrade. Statt klassischer SODIMMs kommen modulare LPCAMM2-Module zum Einsatz, die auf bis zu 96 GB ausgebaut werden können. Beim Massenspeicher vollzieht Lenovo den Schritt auf PCIe 5.0 und verbaut NVMe-SSDs mit mindestens 512 GB bis hin zu sogar 4 TB Speicherplatz. Damit positioniert sich das Gerät klar zwischen klassischem Business-Notebook und mobiler Workstation. 

Der eigentliche Aufhänger ist die NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop mit 12 GB VRAM, die im Datenblatt des T1g Gen 9 explizit genannt wird. Technisch bleibt die RTX 5070 Laptop eine obere Mittelklasse-GPU, die auf GDDR7-Speicher setzt und über ein 192-Bit-Interface angebunden ist. Der entscheidende Punkt ist die Kapazität: Statt 8 stehen nun 12 GB VRAM zur Verfügung. Gerade bei QHD- und UHD-Panels sowie bei parallelen Workloads im Content-Creation-Bereich schafft eine solche Konfiguration spürbar mehr Reserven. Für die Zielgruppe des ThinkPad T1g Gen 9 – kreative Profis, Power-User und anspruchsvolle Business-Anwender – ist die VRAM-Frage nicht nur im Gaming-Kontext relevant. 3D-Modelling, Videoschnitt mit hochauflösendem Material, KI-gestützte Bild- und Videoverarbeitung sowie datenintensive Simulationen profitieren ebenfalls von zusätzlichem Grafikspeicher.

Sollte NVIDIA die erweiterte Speicherbestückung offiziell machen, dürfte die 12-GB-Version schnell auch in klassischen Gaming-Laptops und Creator-Notebooks auftauchen.

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