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MSI erweitert sein Portfolio leistungsstarker Gaming-Notebooks mit neuen Modellen auf Basis der aktuellen Mobilprozessoren von Intel. Im Mittelpunkt steht dabei der neue Intel Core Ultra 9 290HX Plus aus der Core-Ultra-200HX-Serie, der zur Arrow-Lake-HX-Refresh-Generation gehört und für besonders leistungsstarke Gaming- und High-Performance-Laptops entwickelt wurde. Der Prozessor kommt in mehreren Notebookreihen von MSI zum Einsatz, darunter dem Titan 18 HX, Stealth 18 HX, Raider 18 HX Max sowie in der neuen Raider-16-Max-Serie. Erste Modelle sollen in Deutschland im April und Mai auf den Markt kommen.

Die bestehenden 18-Zoll-High-End-Serien Titan, Raider und Stealth werden um Konfigurationen mit dem neuen Topmodell der Intel-Mobilprozessoren erweitert. Dabei bleiben Design und grundlegende Ausstattung der Geräte weitgehend unverändert, während die neue CPU zusätzliche Leistungsreserven bereitstellen soll. Beim Flaggschiffmodell Titan 18 HX gehört ein Mini-LED-Display mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz zur Ausstattung. Der Bildschirm trägt die Zertifizierung VESA DisplayHDR True Black 1000 und ist daher auf hohe Kontraste sowie eine präzise HDR-Darstellung ausgelegt.

Parallel dazu führt MSI mit dem Raider 16 Max HX eine vollständig neue Notebookserie im 16-Zoll-Segment ein. Dieses Modell kombiniert den Intel Core Ultra 9 290HX Plus mit aktuellen mobilen Grafikkarten von NVIDIA. Je nach Konfiguration kommen eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU oder eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU zum Einsatz. Für CPU und GPU steht dabei eine kombinierte Leistungsaufnahme von bis zu 300 Watt zur Verfügung, wodurch die Komponenten ihre maximale Performance entfalten sollen.

Um diese Leistungswerte dauerhaft zu ermöglichen, setzt MSI im Raider 16 Max HX auf ein neu entwickeltes Kühlsystem mit der Bezeichnung Cooler Boost Trinity. Die Kühlung arbeitet dabei mit einem erweiterten Heatpipe-System und insgesamt drei Lüftern. Ergänzt wird das Konzept durch ein Intra-Flow-Design, das den Luftstrom innerhalb des Gehäuses optimieren soll, sowie durch ein Abluftsystem mit fünf großen Luftauslässen. Zusätzlich wurde das Mainboard-Layout kompakter gestaltet, wodurch größere Lüfter integriert werden konnten.

Der Raider 16 Max HX verfügt über ein 16-Zoll-Display mit QHD+-Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Zum Einsatz kommt ein OLED-Panel mit VESA DisplayHDR True Black 1000 und nahezu vollständiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Für den Arbeitsspeicher stehen zwei CSO-DIMM-Steckplätze bereit, die bis zu 128 GB DDR5-RAM unterstützen. Für Massenspeicher sind zwei M.2-Slots vorgesehen, einer davon mit PCIe-Gen5-x4-Anbindung, während der zweite PCIe-Gen4-x4 nutzt.

Die Konnektivität umfasst zwei Thunderbolt-4-Ports mit DisplayPort-Unterstützung und USB-Power-Delivery bis 140 Watt, drei USB-3.2-Gen-2-Typ-A-Anschlüsse sowie einen HDMI-2.1-Port mit Unterstützung für 8K-Ausgabe bei 60 Hz oder 4K bei 120 Hz. Für Netzwerkverbindungen stehen ein 2,5-Gigabit-LAN-Port, Intel Killer Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 zur Verfügung. Zusätzlich integriert MSI einen SD-Express-Kartenleser sowie eine Full-HD-Webcam mit mechanischer Abdeckung.

Das Notebook nutzt einen fest integrierten Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 91,8 Wh und wird über ein 400-W-Netzteil betrieben. Das Gehäuse misst 363 × 270 mm bei einer Bauhöhe zwischen 21,9 und 28,9 mm und wiegt dabei rund 2,6 kg. Durch eine reduzierte Gehäusetiefe passt das Gerät laut Hersteller auch in gängige 16-Zoll-Laptoprucksäcke.

Für Wartungsarbeiten bietet das Modell eine leicht zugängliche Serviceklappe auf der Unterseite. Nach dem Lösen von zwei Schrauben lassen sich Arbeitsspeicher und SSDs erreichen, ohne die komplette Bodenplatte entfernen zu müssen. Zusätzlich setzt MSI auf umfangreiche RGB-Beleuchtung. Neben einer SteelSeries-Tastatur mit einzeln ansteuerbaren RGB-Tasten verfügt das Notebook über eine RGB-Lightbar an der Vorderkante. Auch das MSI-Drachenlogo auf dem Displaydeckel lässt sich über die Software Mystic Light farblich anpassen. Preislich positioniert MSI das Raider 16 Max HX je nach Ausstattung im Bereich zwischen etwa 3.649 und 4.349 Euro.