Werbung

Nachdem Apple mit dem MacBook Neo in der vergangenen Woche seinen bislang günstigsten Laptop für unter 700 Euro präsentiert und dem MacBook Air sowie MacBook Pro fast schon zu wenig Aufmerksamkeit gespendet hatte, dürfte man sich bald wieder der ganz betuchten Zielgruppe widmen. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg-Insider Mark Gurman plant Apple für das vierte Quartal 2026 die Einführung einer komplett neuen Modellreihe: Das MacBook Ultra soll technisch und leistungsmäßig über den bisherigen MacBook-Pro-Topmodellen positioniert werden.

Das Apple MacBook Ultra soll dabei konsequent auf die OLED-Technologie setzen und sogar das bislang größte OLED-Panel in einem Notebook überhaupt verwenden. Während das Apple iPad Pro M4 bereits zeigt, dass Apples tandem-gestapelte OLED-Panels nahezu perfekte Schwarzwerte mit hohen Kontrasten und extrem hohen Spitzenhelligkeiten liefern können, blieben MacBooks bislang bei Mini-LED. Das soll sich mit dem MacBook Ultra ändern. Hinzu soll erstmals sogar ein Touchscreen kommen – eine Funktion, die Apple bislang jahrelang kategorisch abgelehnt hatte. Dabei wird Touch nicht als Ersatz für Trackpad oder Tastatur eingeführt, sondern als ergänzende Eingabemethode.

Eng verbunden mit dem neuen Display ist ein grundlegendes Redesign des Gehäuses: Das Apple MacBook Ultra soll dünner und leichter als das aktuelle Apple MacBook Pro M5 werden, das erst zu Beginn des Monats vorgestellt wurde, und ein deutlich verstärktes Scharnier besitzen, um auch bei der Touchbedinung nicht für störende Wackeleffekte zu sorgen. Die Notch für die Kamera soll durch ein Punch-Hole ersetzt werden – ein kleines, kreisförmiges Loch im Display, wie es von Smartphones bekannt ist. Das würde den nutzbaren Bildschirmbereich wieder vergrößern und das Design nochmals schlanker wirken lassen. Als Chip soll laut aktuellem Gerüchtestand bereits der Apple M6, bzw. der Apple M6 Pro/Max zum Einsatz kommen – Apples Chip-Generation für Ende 2026, über deren Spezifikationen noch kaum verlässliche Details bekannt sind.

Damit dürfte das MacBook Ultra zu einem deutlich höheren Preis als das aktuelle MacBook Pro M5 angesiedelt sein, das bei 1.899 Euro für das 14-Zoll-Modell startet. Einstiegspreise über der 3.000-Euro-Marke werden kolportiert. Laut Macerkopf soll das Apple MacBook Ultra nicht das einzige Ultra-Gerät bleiben. Auch ein neuer Mac Studio und ein neuer Mac Pro könnten in diesem Jahr noch vorgestellt werden, die dann teilweise sogar über mehrere M-Chips verfügen sollen, um sich leistungsmäßig noch einmal deutlich von den bisherigen Modellen abzusetzen.