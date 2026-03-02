Werbung

Lenovo hat auf dem Mobile World Congress 2026 gleich zwei neue Kreativ-Notebooks der Spitzenklasse vorgestellt, die zusammen ein breites Spektrum abdecken: Das Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14 Zoll, Gen11) richtet sich an mobile Vielschreiber und kreative Allrounder, die ein leichtes und flexibles Convertible suchen. Das Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16 Zoll, Gen11) hingegen ist ein echtes Powerhouse für professionelle Foto- und Videografen. Beide Geräte tragen das Aura-Edition-Label, das bei Lenovo für eine besonders enge KI-Integration mit Copilot+ steht und auf besonders leistungsstarke und kompakte Ultrabooks hinweist.

Das Lenovo Yoga 9i 2-in-1 ist das flexiblere der beiden Geräte. Als klassisches 360-°-Convertible lässt es sich als Laptop, Tablet, Zelt oder Standgerät nutzen und kommt mit einem 14-Zoll-OLED-Panel mit 2.880 x 1.800 Pixeln, 120 Hz, Touch-Unterstützung und bis zu 1.100 Nits Spitzenhelligkeit daher. Der Prozessor ist ein Intel Core Ultra Series 3 aus der Panther-Lake-Generation, eine dedizierte Grafikkarte gibt es nicht – die Bildausgabe übernimmt Intels integrierte Arc-Grafik. Mit 1,29 kg und 15,29 mm Gehäusetiefe ist es eines der schlanksten und leichtesten Yoga 9i bislang. Neu und besonders praktisch: Der Canvas Mode – sobald die mitgelieferte Stifthülle angesteckt ist, hebt sich das Display an und schafft so eine ergonomisch optimierte Zeichenfläche für kreativen Stift-Einsatz.

Der Verkaufsstart für das neue 2-in-1 in Deutschland ist für März 2026 geplant, der Preis soll dann bei 1.799 Euro beginnen.

Wer mehr Leistung benötigt, greift zum Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16 Zoll, Gen11). Hier verbauen die Chinesen in der Topkonfiguration einen Intel Core Ultra 9 386H und kombinieren ihn mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop mit bis zu 130 W TGP. Das 16 Zoll große PureSight-Pro-Tandem-OLED arbeitet mit 3.200 x 2.000 Pixeln, 120 Hz VRR und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits. Das Farbspektrum umfasst sRGB und DCI-P3 vollständig.

Dolby Vision und Dolby Atmos via sechs Lautsprechern runden das Multimedia-Erlebnis ab. Das Gehäuse wurde von Grund auf neu gestaltet und umfasst eine zweifarbige Oberfläche in Thunder Grey, ein überarbeitetes Kühlsystem namens Lenovo X Power, eine zentrierte Tastatur mit 1,5 mm Tastenhub und erstmals ein Stylus-fähiges Trackpad, das als kleines Zeichentablett direkt am Laptop genutzt werden kann. Konfiguriert werden kann das Gerät mit bis zu 64 GB LPDDR5x-RAM und bis zu 2 TB PCIe-4.0-SSD. Der Akku fasst 92 Wh.

Das Lenovo Yoga Pro 9i (16", Gen11) Aura Edition erscheint im zweiten Quartal 2026 ab etwa 2.000 Euro. Gezeigt wurde es bereits zur CES 2026.