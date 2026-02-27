Werbung

Apple-CEO Tim Cook hat auf X eine "große Woche" angekündigt, die bereits am kommenden Montag beginnen wird. Zu einem kurzen Teaser-Video mit dem Apple-Logo auf silbernem Hintergrund schrieb er: "A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch". Das passt zu Gerüchten um eine Reihe neuer Ankündigungen vor der "Special Apple Experience" am Mittwoch – inklusive Hands-on-Events in New York, London und Shanghai. Geplant sind wohl gestaffelte Pressemitteilungen über mehrere Tage hinweg, die verschiedene neue Produkte des Herstellers ankündigen dürften. Apple veranstaltet damit seinen eigenen MWC zum MWC.

Im Fokus dürfte dabei vorwiegend ein neues Einsteiger-MacBook stehen, welches für unter 800 Euro und vielleicht sogar schon ab 599 US-Dollar in die Läden kommen könnte. Gerüchte sprechen von einem Modell mit A18-Pro-Chip, welcher unter anderem im Apple iPhone 16 Pro zum Einsatz kommt, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD sowie von einem 12,9 Zoll großen Bildschirm. Das Gerät soll vorrangig gegen Googles Chromebook-Geräte positioniert werden und sich damit überwiegend an Studierende und Einsteiger richten. Dafür soll das bislang günstigste MacBook sogar in mehreren verschiedenen Farben wie Gelb, Grün oder Blau angeboten werden.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Ergänzt werden dürfte die Vorstellung der neuen MacBook-Pro-Geräte, die mit M5-Pro/Max-Chips an den Start gehen dürften. Auch ein schlankes MacBook Air sowie neue iPad-Modelle stehen im Raum.

Besonders erwartet wird das Apple iPhone 17e, welches bereits seit Wochen durch die Gerüchteküche geistert. Es soll ein günstigeres Modell mit einem 6,1 Zoll großen OLED und 60‑Hz‑Refreschrate werden. Weitere Gerüchte melden ein neues Studio-Display mit 90 Hz sowie neue Armbänder für die Apple Watch. Das erste faltbare iPhone oder gar Smart-Glasses dürften dagegen erst viel später erscheinen. Vielleicht wird es hierzu einen ersten Teaser geben. Die Ankündigung der neuen Software-Generation für iOS, macOS und Co. ist ebenfalls denkbar, hier hatte es allerdings erst kürzlich einen Rundumschlag mit neuen Updates gegeben.

Die Launches sollen ab Montagmorgen US-Zeit starten und am Mittwoch ihren Höhepunkt feiern. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Apple tatsächlich den Einstieg ins Budget-Segment schafft.