NEWS
Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition

Ultrahelles und leistungsfähiges Creator-Notebook

Ultrahelles und leistungsfähiges Creator-Notebook
Lenovo hat auf der CES 2026 das Yoga Pro 9i Aura Edition als KI-optimiertes Creator-Notebook enthüllt, das mit einem Tandem-OLED-Display für bis zu 1.600 Nits, Intel Core Ultra 9 und NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop für Profis in Video-Editing, 3D-Rendering und Gaming konzipiert ist. Das 1,8 kg leichte Gerät mit Abmessungen von 360,6 x 247,9 x 17,2 mm startet ab 1.899 US-Dollar und kommt im Lauf des zweiten Quartals 2026 auf den Markt, wobei Daten für Europa bislang noch ausstehen. 

Highlight des Geräts ist klar das Display: Das Spitzenmodell setzt auf ein 16 Zoll großes PureSight-Pro-Tandem-OLED mit 3,2K-Auflösung und somit mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten. Es erreicht eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und erweist sich mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits als ausgesprochen leuchtstark. Als waschechtes Creator-Gerät werden natürlich der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt, aber auch der sRGB-Umfang und ein DeltaE von kleiner 1 angepriesen. Es ist X-Rite-kalibriert, DisplayHDR-1000-zertifiziert und dank Eyesafe-Support ideal für die Kreativarbeit bei wechselhaften Lichtverhältnissen geeignet. Es ist ein kapazitiver Touchscreen für die Fingertab- und Stylus-Eingabe, wobei Lenovo hier den magnetischen Yoga-Pen-Gen2 und ein Force-Pad als Trackpad liefert, womit sich Skizzen und handschriftliche Notizen sowie ganze Zeichnungen leicht digitalisieren lassen.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11)
Unter der Haube setzt man auf die neusten Panther-Lake-Chips, die von Intel Anfang der Woche vorgestellt wurden, und kombiniert diese mit einer dedizierten GeForce-RTX-50-Grafik. Die Top-Version setzt auf einen Intel Core Ultra 9 386H und eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, die mit bis zu 130 W TGP befeuert wird. Dazu gibt es bis zu 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.467 MHz und eine bis zu 2 TB fassende PCIe-4.0-SSD. 

Die Lenovo X Power Engine passt dynamisch drei Modi an (Extreme Power Boost, Adaptive, Low Power), während Lenovo AI Engine+ Thermik, Lüfter und Leistung optimiert. Für lange Laufzeiten unterwegs soll ein kapazitätsstarker 92,5-Wh-Akku sorgen, der sich binnen einer Ladezeit von nur 15 Minuten auf eine Laufleistung von drei Stunden bringen lässt.

Eine 5-MP-Webcam samt Infrarot-Technik und Shutter gehören ebenso zur Grundausstattung wie sechs Stereo-Lautsprecher mit Subwoofer und Hochtönern. Moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen2 oder ein integrierter SD-Kartenleser fehlen dem 16-Zöller ebenfalls nicht. Gefunkt wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 6.0. Das komplett neu gestaltete Gehäuse verfügt über eine neue zweifarbige Oberfläche in Thunder Grey, ein überarbeitetes Kühlsystem für maximale Kühlleistung und eine zentrierte schwarze Yoga-Tastatur mit 1,5 mm Tastenhub.

Ab dem zweiten Quartal soll das Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition erhältlich sein.

