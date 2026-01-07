Werbung

Lenovo hat auf der CES 2026 das Yoga Pro 9i Aura Edition als KI-optimiertes Creator-Notebook enthüllt, das mit einem Tandem-OLED-Display für bis zu 1.600 Nits, Intel Core Ultra 9 und NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop für Profis in Video-Editing, 3D-Rendering und Gaming konzipiert ist. Das 1,8 kg leichte Gerät mit Abmessungen von 360,6 x 247,9 x 17,2 mm startet ab 1.899 US-Dollar und kommt im Lauf des zweiten Quartals 2026 auf den Markt, wobei Daten für Europa bislang noch ausstehen.

Highlight des Geräts ist klar das Display: Das Spitzenmodell setzt auf ein 16 Zoll großes PureSight-Pro-Tandem-OLED mit 3,2K-Auflösung und somit mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten. Es erreicht eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und erweist sich mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits als ausgesprochen leuchtstark. Als waschechtes Creator-Gerät werden natürlich der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt, aber auch der sRGB-Umfang und ein DeltaE von kleiner 1 angepriesen. Es ist X-Rite-kalibriert, DisplayHDR-1000-zertifiziert und dank Eyesafe-Support ideal für die Kreativarbeit bei wechselhaften Lichtverhältnissen geeignet. Es ist ein kapazitiver Touchscreen für die Fingertab- und Stylus-Eingabe, wobei Lenovo hier den magnetischen Yoga-Pen-Gen2 und ein Force-Pad als Trackpad liefert, womit sich Skizzen und handschriftliche Notizen sowie ganze Zeichnungen leicht digitalisieren lassen.

Unter der Haube setzt man auf die neusten Panther-Lake-Chips, die von Intel Anfang der Woche vorgestellt wurden, und kombiniert diese mit einer dedizierten GeForce-RTX-50-Grafik. Die Top-Version setzt auf einen Intel Core Ultra 9 386H und eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, die mit bis zu 130 W TGP befeuert wird. Dazu gibt es bis zu 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.467 MHz und eine bis zu 2 TB fassende PCIe-4.0-SSD.

Die Lenovo X Power Engine passt dynamisch drei Modi an (Extreme Power Boost, Adaptive, Low Power), während Lenovo AI Engine+ Thermik, Lüfter und Leistung optimiert. Für lange Laufzeiten unterwegs soll ein kapazitätsstarker 92,5-Wh-Akku sorgen, der sich binnen einer Ladezeit von nur 15 Minuten auf eine Laufleistung von drei Stunden bringen lässt.

Eine 5-MP-Webcam samt Infrarot-Technik und Shutter gehören ebenso zur Grundausstattung wie sechs Stereo-Lautsprecher mit Subwoofer und Hochtönern. Moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen2 oder ein integrierter SD-Kartenleser fehlen dem 16-Zöller ebenfalls nicht. Gefunkt wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 6.0. Das komplett neu gestaltete Gehäuse verfügt über eine neue zweifarbige Oberfläche in Thunder Grey, ein überarbeitetes Kühlsystem für maximale Kühlleistung und eine zentrierte schwarze Yoga-Tastatur mit 1,5 mm Tastenhub.

Ab dem zweiten Quartal soll das Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition erhältlich sein.