Neben dem Legion Pro Rollable Concept mit ausrollbarem OLED-Bildschirm zeigt Lenovo im Rahmen der CES 2026 in Las Vegas das Legion 7a. Dabei handelt es sich um ein schlankes und vielseitiges Gaming-Notebook, welches voraussichtlich ab März zu einem Preis ab 1.999 Euro nach Deutschland kommen wird.

Der 16-Zöller soll etwa 10 % leichter und bis zu 5 % dünner als sein Vorgänger sein und kommt auf Abmessungen von 361,35 x 254,16 x 16,9 mm und stemmt weniger als 1,85 kg auf die Waage. Damit gehört es klar zu den kompakteren und leichteren Gaming-Boliden am Markt. Trotzdem kommt schnelle Zocker-Hardware zum Einsatz. Das Gerät kombiniert AMDs neuste Ryzen-AI-400-Chips mit einer NVIDIA GeForce RTX 50. Konkret verbaut man im Spitzenmodell den zwölf Kerne starken AMD Ryzen AI 9 HX 470 gepaart mit einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, wobei diese mit den vollen 125 W befeuert werden kann und 8 GB GDDR7-Videospeicher zur Verfügung stellt. Dazu gibt es bis zu 64 GB LDDR5X-Arbeitsspeicher mit schnellen 8.533 MHz und eine flotte NVMe-SSD mit maximal 2 TB Speicherplatz. Die Lenovo AI Engine+ soll in Echtzeit Power, Thermik und Effizienz optimieren.

Beim Display kommt ein 16 Zoll großes OLED zum Einsatz, das nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten arbeitet und viele Gaming-Features, wie schnelle 240 Hz oder NVIDIA G-Sync bietet, aber auch für professionelle Anwender eine vollständige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums verspricht. Es ist bereits ab Werk vorkalibriert. Für satten Sound stehen gleich vier 2-W-Lautsprecher von Harman bereit, für lange Laufzeiten soll ein 84 Wh starker Akku sorgen. Anschlussseitig sind zwei USB-4.0-Anschlüsse, zweimal USB-A, ein SD-Kartenleser, HDMI und WiFi 7 mit Bluetooth 5.4 vorhanden. Die Tastatur ist in 24 Zonen RGB-hintergrundbeleuchtet und unterstützt bei einem Hub von 1,6 mm Anti-Ghosting.

Der Marktstart soll im April März 2026 erfolgen, die Basisversion soll 1.999 Euro kosten. Darunter positioniert Lenovo das Legion 5i und das Legion 5a, welche es wahlweise auch mit Intels neusten Core-Ultra-Series-3-Prozessoren geben wird und die bereits zu Preisen ab 1.399 Euro starten sollen.