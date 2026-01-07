Werbung

Der ASUS TUF Gaming A14 sitzt in einem interessanten Mittelfeld: Er ist nicht so leicht wie die ultraportablen Zenbook-Geräte, nicht so leistungsstark wie die Zephyrus-G-Reihe, aber er kombiniert einen schnellen Ryzen-Chip mit einer GeForce-RTX50-Grafik in einem kompakten, robusten Gehäuse. Auf der CES 2026 hat ASUS die neueste Modellgeneration angekündigt.

Die baut auf der neuesten Generation der AMD-Ryzen-AI-Prozessoren auf, die die Chipschmiede erst vor wenigen Stunden offiziell gemacht hatte, und kombiniert diesen mit einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop. Das sollte ausreichend sein, um selbst die neuesten Spielekracher ruckelfrei in 1080p auf das Display zu zaubern oder professionelle Anwendungen wie Adobe Premiere Pro oder DaVinci Resolve entsprechend zu beschleunigen. Dabei gibt ASUS die TGP mit 115 W an, was der höchsten Ausbaustufe entspricht.

Auf technischer Seite runden zwei M.2-Slots und Dual-Channel-RAM nach dem LPDDR5X-Standard ab, wobei ASUS hier noch keine näheren Angaben zu den einzelnen Konfigurationen macht. Das Display ist ein 14-Zoll-Panel mit 2,5K, 165 Hz und mindestens 400 Nits. Es ist ein klassisches Gaming-Display – hoch genug aufgelöst für scharfe Bilder, schnell genug für flüssiges Gaming, aber nicht so hell wie die professionellen 1.000-Nits-Displays der S-Serie oder des ROG Zephyrus.

Das TUF Gaming A14 nutzt ein optimiertes Kühlsystem mit Inward-Airflow. Mit nur 1,48 kg Gewicht und 16,9 mm Dicke ist der TUF Gaming A14 überraschend portabel. Das Gehäuse besitzt das typische TUF-Design: Robuste Aluminium-Verarbeitung und Military-Grade-Zertifizierung (MIL-STD-810H). Die Tastatur hat 1,7 mm Tastenhub mit weißer Hintergrundbeleuchtung. WiFi 6E ist Standard, aber 100 W USB 4.0 Charging und 100 W USB Type-C Charging mit schnellem Laden ermöglichen flexible Stromversorgung. Für möglichst lange Laufzeiten soll ein 73-Wh-Akku sorgen.