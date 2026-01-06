Werbung

Während das ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) mit zwei großen OLED-Bildschirmen auf sich aufmerksam macht, umfasst die Zephyrus-G-Serie wieder klassische Clamshell‑Geräte mit nur einem Display. Auch hier hat ASUS zur CES 2026 in Las Vegas mit dem G14 und G16 zwei neue Ableger angekündigt, welche sich als Gaming-Boliden klar in der High-End-Klasse einsortieren, jedoch noch immer recht kompakt und leicht ausfallen, was sie zudem interessant für die Content-Produktion macht.

Technisch basiert die neue Modellgeneration auf Intels neuester Core-Ultra-Generation der Series 3 alias Panther Lake. Sie werden mit einer dedizierten GeForce-RTX-50-Grafik kombiniert, wobei je nach Gehäusegröße bei einer NVIDIA GeForce RTX 5080 oder erst GeForce RTX 5090 Laptop Schluss ist. Damit lassen sich mitunter die schnellsten Chips unterbringen, wobei ASUS eine kombinierte TDP von 130, bzw. 160 W angibt. Dazu gibt es bis zu 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit flotten 8.533 MHz und eine PCIe-Gen4-SSD mit maximal 2 TB Speicherplatz.

Möglich wird die potente Hardware dank eines ausgeklügelten Kühlsystems. Dazu gehören drei integrierte Lüfter, ein aufwendiges Vapor-Chamber-System sowie Flüssigmetall als Wärmeleitpaste auf CPU und GPU. ASUS bietet sogar einen OdB-Modus an, bei dem die Lüfter bis zu einer speziellen Last und Temperatur komplett stillstehen, womit das Gerät völlig lautlos agiert.

Das ASUS ROG Zephyrus G14 erweist sich mit einer Bauhöhe von nur 15,9 mm als ausgesprochen kompakt und mit 1,5 kg als recht leicht. Das größere G16 ist sogar nur 14,9 mm dünn, dafür mit 1,85 kg schwerer. Für die Stromversorgung unterwegs sind 90 Wh starke Stromspeicher integriert, die sich dank eines leistungsstarken 250-W-Netzteils mit Schnellladefunktion binnen von nur 30 Minuten zur Hälfte wieder aufladen lassen.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium mit Stahl-Akzenten und kommt im inzwischen eher schlicht, aber edlen und charakteristischen ROG-Design daher. Das sogenannte Slash Lighting ist ein schicker Leuchstreifen auf dem Bildschirmdeckel, die Tastatur ist RGB-hintergrundbeleuchtet. Die Panels umfassen ROG-Nebula-Displays mit OLED-Technik, welche dank schmaler Bildschirmränder eine hohe Screen-to-Body-Ratio versprechen und mit 2,5K-Auflösung sowie 240 Hz für Spieler und Content-Creator schnell und hochauflösend sind. Natürlich sind sie HDR-zertifiziert und erreichen eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits. Das größere G16 verfügt sogar über eine 3K-Auflösung. G-Sync-Support gibt es bei beiden. Für professionelle Anwender wird der DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abgedeckt und ein Delta-E-Wert von unter 1 soll erreicht.

Zumindest vom ASUS ROG Zephyrus G14 wird es auch eine Version mit AMD-Ryzen-Unterbau geben, bei der dann allerdings bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop Schluss sein wird.