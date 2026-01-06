Werbung

Zur CES 2026 hebt ASUS mit dem Zenbook Duo (2026) sein Dual‑Screen‑Konzept auf ein neues Niveau und positioniert das Gerät klar als mobile Schaltzentrale für AI‑Workflows, Kreative und Power‑User. Dabei verbindet das Notebook ein deutlich überarbeitetes Design mit stärkerer KI‑Hardware und einem neuen Materialmix namens Ceraluminum.

Im Zentrum steht weiterhin das Dual‑Display‑Konzept, das ASUS nun mit einem schlankeren Gehäuse, schmaleren Rändern und einem überarbeiteten Scharnier kombiniert, das höhere Stabilität und langlebigere Klappmechanismen verspricht. Das Chassis setzt erstmals umfassend auf Ceraluminum. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Aluminium und Keramik, was in einem aufwendigen Herstellungsprozess verwoben wurde. Die beiden Materialien sollen die Vorteile von Keramik mit der Festigkeit von Aluminium kombinieren und das Gerät insgesamt leichter und stabiler machen. Obendrein soll es dadurch kratzfester und weniger anfällig für Fett- und Schmutzflecken sein. Das Material hatte ASUS erstmals mit dem Zenbook S16 Mitte 2024 eingeführt. ASUS nutzt das Material bereits in anderen Zenbook‑Modellen, erweitert den Einsatz beim Zenbook Duo (2026) jedoch auf Deckel, Unterseite und Kickstand, um Gewicht und Steifigkeit optimal auszubalancieren.

Die beiden Lumina-Pro-OLED‑Panels bieten hohe Helligkeiten von bis zu 1.000 Nits, Unterstützung für HDR‑Inhalte und eine Anti‑Reflex‑Beschichtung, sodass die Inhalte auch im hellen Büro oder unterwegs klar erkennbar bleiben. Dank verschiedener Modi – klassischer Laptop‑Modus mit aufgelegter Tastatur, vollflächiger Dual‑Screen‑Betrieb, vertikale Desktop‑Ansicht oder flacher Sharing‑Modus – lässt sich das Gerät flexibel zwischen klassischem Laptop, Kreativ‑Canvas und Präsentations‑Tool umschalten. Eine neue magnetische, per Bluetooth und Pogo‑Pins gekoppelte Tastatur mit größerem Trackpad soll sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen, während der Support für den ASUS Pen 3.0 präzise Stifteingabe für Notizen, Zeichnungen und Bildbearbeitung ermöglicht. Im Multimediabereich setzt ASUS auf ein Dolby‑Vision‑fähiges Display‑Setup und ein Dolby‑Atmos‑Lautsprechersystem mit sechs Speakern, darunter zwei Front‑Tweeter und vier Woofer, um Filme und Serien mit raumfüllendem Klang zu unterlegen.

Unter der Haube rüstet ASUS konsequent für die Copilot+‑Ära auf: Das Zenbook Duo (2026) setzt auf Intels neuste Panther‑Lake‑Plattform mit integriertem NPU‑Beschleuniger, die für KI‑Aufgaben bis zu rund 50 TOPS liefern soll und damit die Anforderungen von Microsofts Copilot+‑PC‑Programm klar übertrifft. Es sollen verschiedene Core-Ultra-Prozessoren der Series 3 eingesetzt werden. Ergänzt wird das Ganze je nach Konfiguration durch Intel‑Arc‑Grafik und bis zu 32 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 2 TB NVMe‑SSD‑Speicher.

Das überarbeitete Kühlsystem mit Dual‑Lüftern ist für eine TDP von bis zu 45 W ausgelegt und soll noch laufruhiger agieren. Gleichzeitig setzt ASUS auf eine neue Dual‑Akku‑Konfiguration und Kapazitäten im Bereich von rund 99 Wh, um trotz zweier Displays Arbeitszeiten zu ermöglichen, die einen kompletten Bürotag abdecken sollen. Bis zu 18 Laufzeit sollen drin sein.

Mit einem Gewicht von 1,65 kg und einer kompakten Grundfläche bleibt das Zenbook Duo (2026) trotz Dual‑Screen‑Konzept relativ mobil und konkurriert damit direkt mit klassischen 14‑Zoll‑Ultrabooks. Die Anschlussausstattung umfasst mindestens zwei Thunderbolt‑Ports, HDMI, USB‑A sowie eine Audioklinke. WiFi‑ und Bluetooth‑Module der neuesten Generation sollen schnelle Cloud‑Anbindung und stabile kabellose Verbindungen sicherstellen.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit hat ASUS leider nicht gemacht. Am Vormittag gab es bereits das ROG Zephyrus Duo mit dedizierter Zusatz-Grafik zu sehen.