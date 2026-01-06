Werbung

Zur CES 2026 hat Acer eine Reihe neuer Notebook-Modelle aus der Swift-Go-, Predator-Helios- und -Nitro-V-Familie präsentiert. Diese bauten in unseren ersten Meldungen jedoch ausschließlich auf Intels neuester Series-3-Plattform auf. Es gibt aber auch entsprechende AMD-Modelle, die auf den Ryzen-AI-400-Series-Prozessoren basieren und damit auf der Zen-5-Architektur. Die neuen Geräte umfassen das Swift Go 16 AI, die Aspire 14 AI und Aspire 16 AI sowie das Nitro V 16 AI. Alle Geräte werden als Copilot+-PCs mit Windows 11 angeboten und sollen bereits ab März, bzw. im Laufe des zweiten Quartals 2026 verfügbar sein.

Das Acer Swift Go 16 AI wird in der AMD-Variante mit dem AMD Ryzen AI 9 465 und der AMD Radeon 880M ausgestattet. Das 16-Zoll-Notebook bietet verschiedene Display-Optionen, einschließlich WUXGA-OLED mit 300 Nits, WUXGA+-OLED mit 400 Nits und eine IPS-Option mit 350 Nits. Je nach Variante arbeiten die Panels mit 1.920 x 1.200, 2.048 x 1.280 oder 1.920 x 1.200 Bildpunkten und decken den DCI-P3-Farbraum oftmals vollständig ab.

Ansonsten verfügt der 16-Zöller über maximal 32 GB LPDDR5X-Speicher und lässt sich mit einer bis zu 1 TB fassenden PCIe-Gen4-SSD ausstatten. Das Gehäuse ist auch hier lasergraviert und lässt sich um 180 ° öffnen. Die restliche Ausstattung umfasst eine 5 MP starke IR-Kamera mit HDR, DTS:X Ultra Audio und das Multi-Control-Touchpad. WiFi 7 und Bluetooth 5.4 sind ebenfalls integriert. Das Gewicht liegt mit einem 65-Wh-Akku bei 1,55 kg.

Das Acer Aspire 16 AI mit AMD-Unterbau wird dagegen von einem AMD Ryzen AI 9 465 und einer Radeon 880M befeuert. Die Display-Optionen umfassen 16 Zoll große WUXGA- oder OLED-Varianten mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate im 16:10-Format. Das System hat auch hier bis zu 32 GB LPDDR5X-Speicher und bis zu 1 TB PCIe-SSD-Speicher zu bieten. Die 1080p-IR-Kamera mit Privacy-Shutter ist ebenso enthalten. Das Notebook wiegt 1,55 kg und kommt auf eine Bauhöhe von recht portablen 15,9 mm. WiFi 6E und Bluetooth 5.3 sind integriert.

Das kleinere Acer Aspire 14 AI nutzt in der AMD-Variante den AMD Ryzen AI 7 445 mit AMD Radeon 840M. Das 14-Zoll-Display bietet WUXGA-Auflösung mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und ist optional als OLED erhältlich. Das System bietet ansonsten bis zu 32 GB LPDDR5X und eine SSD mit maximal 1 TB Kapazität.

Das Acer Nitro V 16 AI mit AMD Ryzen AI 9 465 bietet eine Kombination aus AMD-Prozessor und maximal einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. Das 16 Zoll große WUXGA-Display mit 180 Hz Bildwiederholrate und 100 % sRGB-Farbraum unterstützt einen MUX-Switch. Das System hat bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 2 TB fassende NVMe-SSD zu bieten. Ein Dual-Lüfter-System mit Dual-Intake- und -Exhaust-Konfiguration ist vorhanden. Das Notebook verfügt über USB 4, mehrere USB-3.2-Anschlüsse, HDMI 2.1 und RJ45-Ethernet. Die Ausstattung umfasst DTS:X Ultra Audio mit Triple-Mikrofon-Array sowie eine FHD-IR-Kamera mit Kamera-Shutter. Das Gewicht liegt bei 2,3 kg. Verfügbar soll es ab dem zweiten Quartal 2026 sein.

Acer hat keine Preise für die AMD-basierten Varianten bekanntgegeben. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.