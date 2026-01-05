Werbung

Acer hat sein Premium-Notebook-Portfolio zur CES 2026 in Las Vegas erheblich erweitert. Mit den neuen Swift-Modellen spricht das Unternehmen Content Creator, digitale Nomaden und mobile Profis an, die maximale Leistung und Eleganz in leicht tragbaren Geräten suchen. Die Strategie ist klar: Acer bietet drei unterschiedliche Swift-AI-Varianten für verschiedene Ansprüche und Budgets.

Das Acer Swift 16 AI (SF16-71T) ist dabei als Top-Modell der Swift-Serie angesiedelt. Mit einem Intel Core Ultra X9 388H und einer Intel Arc B390 bekommt man hier einiges an Performance für kreative Workloads geboten. Dazu gibt es maximal 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine schnelle M.2-SSD mit einer Kapazität von maximal 2 TB. Ein Highlight dürfte das haptische Touchpad im 16:10-Format (175,5 x 109,7 mm) sein, welches der Hersteller selbst vollmundig als das weltweit größte haptische Touchpad bezeichnet. Es bietet Unterstützung für MPP-2.5-Stylus-Eingaben, womit Designer und Illustratoren direkt auf dem Touchpad skizzieren, animieren und modellieren können. Corning Gorilla Glass soll für eine lange Zuverlässigkeit im Alltag sorgen.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 16 Zoll, basiert auf einem 3K-OLED-Display mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten, das den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken soll und außerdem DisplayHDR True Black 500 zertifiziert ist. Die Bildwiederholrate soll 120 Hz erreichen, dank kapazitiver Oberfläche werden auch hier Touch-Eingaben ermöglicht. Anschlussseitig werden Thunderbolt 4, zwei klassische USB-A‑Schnittstellen, HDMI 2.1 und ein microSD-Kartenleser sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer geboten. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 mit Killer-Technik gefunkt. Der 70 Wh starke Akku soll bis zu 24 Stunden Video-Wiedergabe oder 14 Stunden Webnutzung ermöglichen – und das bei einem leichten Gewicht von nur 1,55 kg sowie einer Bauhöhe von 10,61 bis 14,85 mm.

Auch ein neues Edge und Go

Das Acer Swift Edge 14 AI und das Acer Swift Edge 16 AI sind dagegen für diejenigen entwickelt, die besonders mobil sein möchten, denn die Geräte bleiben unterhalb der 1,0-kg-Marke und sollen trotzdem eine hohe Performance versprechen. Das Acer Swift Edge 14 AI kommt auf unter 1 kg bei einer Dicke von 7,4 bis 13,9 mm und ist damit eines der leichtesten AI-Notebooks auf dem Markt. Das Gehäuse aus Aluminium-Magnesium-Legierung ist nach dem MIL-STD-810H-Militärstandard zertifiziert und verspricht somit eine hohe Robustheit und Stabilität im Alltag. Die 16-Zoll-Variante stemmt nur 260 g mehr auf die Waage und kommt somit auf ein Gesamtgewicht von 1,25 kg. Dabei bietet es das deutlich größere Display von 16 statt 14 Zoll.

Beide Modelle bieten 3K-WQXGA+-OLED-Displays mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und einer Helligkeit von bis zu 400 Nits sowie vollständiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Zusätzliche Optionen mit WUXGA (1.920 × 1.200) sollen für bessere Akkulaufzeit erhältlich sein. Im Inneren sorgen auch hier die neuen Series-3-Prozessoren von Intel bis hin zum Core Ultra 9 386H mit integrierter Grafik für die nötige Rechenpower. Die Konnektivität umfasst WiFi 7, Bluetooth 6.0 und zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Die FHD-IR-Kamera mit Human Presence Detection verbessert Sicherheit und Komfort, denn der Bildschirm kann automatisch gesperrt werden, wenn sich der Anwender vom Gerät entfernt.

Die dritte Modellserie umfasst das Acer Swift Go 14 und das Acer Swift Go 16 AI. Sie sollen vielseitige Allrounder sein und bieten auf 1,12 kg, bzw. 1,36 kg einen Intel Core Ultra 9 386H samt 32 GB Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD. Dabei stehen flexible Display-Optionen bereit: 2K WUXGA OLED (1.920 x 1.200) oder 3K WQXGA+ OLED (2.880 × 1.800), jeweils mit Touch oder Non-Touch. Mit dem Multi-Control-Touchpad bietet Acer Multi-Control eine nahtlose Steuerung von Medien, Präsentationen und Konferenz-Tools. Mit WiFi 7, Bluetooth 5.4, zweimal Thunderbolt 4 und 5-MP-IR-Kamera mit HDR sind die Swift-Go-Modelle auf dem neuesten Stand. Die 70 Wh und 71 Wh starken Akkus sollten realistische 12 bis 15 Stunden produktive Arbeit ermöglichen – besonders mit den effizienteren OLED-Optionen.

Das Acer Switft 16 AI (SF16-71T) soll bereits im Laufe des ersten Quartals 20262 auf den Markt kommen, alle anderen Geräte der Swift-Edge- und-Go-Reihe sollen hingegen im zweiten Quartal folgen. Preise will Acer zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.