Während Gaming-Notebooks wie das Acer Nitro V und das Acer Predator Helios für Spieler optimiert sind, wendet sich Acer mit der Aspire-Reihe auf der CES 2026 auch dem Business- und Creator-Segment zu. Das Acer Aspire 14 AI und das Acer Aspire 16 AI sind beide Copilot+-zertifiziert und basieren auf den neuen Core-Ultra-H-Prozessoren aus der Serie 3, die mit der integrierten Grafiklösung auskommen. Dazu gibt es intelligente AI-Integration und Display-Optionen, die Content Creator und Business-Anwender gleichermaßen ansprechen sollen.

Der größte Unterschied zwischen dem Acer Aspire 14 AI und dem Aspire 16 AI ist die Displaygröße, die wahlweise 14 oder eben 16 Zoll entspricht. Beide Geräte verfügen jeweils über ein IPS-Panel mit nativen 1.920 x 1.200 Bildpunkten, die bis zu 120 Hz Bildwiederholrate erreichen und zumindest den NTSC-Farbraum zu 45 % abdecken sollen. Dabei gibt es eine OLED-Panel-Option mit vollständiger DCI-P3-Abdeckung, aber auch Touch- und Non-Touch-Varianten. Es sind 180-°-Scharniere, was bei Präsentationen oder dem kollaborativen Arbeiten und verschiedenen Tablet-ähnlichen Modi von Vorteil sein kann.

Unter der Haube steht jeweils ein Intel Core Ultra 9 386H bereit, welcher auch im neusten Gaming-Flaggschiff Predator Helios Neo 16S zum Einsatz kommt. Eine dedizierte Grafiklösung gibt es jedoch nicht. Vielmehr gibt es eine integrierte Intel-Grafik, welche Intel im Vergleich zur Vorgänger-Generation aber erheblich beschleunigt haben will.

Während das Acer Aspire 16 AI auf Abmessungen von 354,9 x 250,1 x 11,5 bis 15,8 mm kommt und gerade einmal 1,52 kg auf die Waage stellt, fällt das Aspire 14 AI mit 312,4 x 225,9 x 11,6 bis 15,8 mm und 1,25 kg etwas kompakter und leichter aus. Beide Geräte bieten zwei Thunderbolt-4-Ports, zwei klassische USB-A-Schnittstellen und HDMI 2.1 für externe Displays. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert. Ansonsten ist die Serie mit bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und maximal 2 TB SSD-Speicher konfigurierbar, wobei die kompaktere Modellvariante mit der Hälfte an SSD-Speicher auskommen muss.

Die Aspire-Serie nutzt Copilot+-Funktionen, integriert aber zusätzlich Acers eigene Suite, wie Acer Intelligence Space als personalisierte AI-Zentrale für Task Management und schnellen App-Zugriff oder Acer Purified Voice und Purified View für Remote-Worker. Acer My Key erlaubt dagegen anpassbare Shortcuts für schnellen Zugriff auf Apps und Copilot+-Features wie Live-Untertitel mit Echtzeit-Übersetzung. Für Videokonferenzen ist eine Infrarot-Kamera mit FullHD-Auflösung integriert. Ein Dual-Lautsprecher-System mit DTS-Audio-Technik soll für satten Sound sorgen. Für die Stromversorgung unterwegs steckt in beiden Modellen ein 65 Wh starker Stromspeicher, der für Laufzeiten von acht bis zwölf Stunden sorgen soll.

Sowohl das Acer Aspire 16 AI als auch das Aspire 14 AI sollen im Laufe des zweiten Quartals auf den Markt kommen. Offizielle Preise nennt Acer zwar noch nicht, Preise zwischen 1.000 bis 1.800 Euro sind aber realistisch.