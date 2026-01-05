Werbung

Acer hat auf der CES 2026 mit dem Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) ein neues Gaming-Notebook im kompakten Metallgehäuse präsentiert, das bereits auf den Core-Ultra-Prozessoren der Serie 3 basiert. Mit nur 18,9 mm Dicke und 2,3 kg Gewicht will das Gerät auf dem Papier für die Klasse recht portabel bleiben – und das, ohne Abstriche bei der Rechenpower zu machen.

Das Herzstück des Acer Predator Helios Neo 16S AI bildet ein Intel Core Ultra 9 386H, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop auf Basis der Blackwell-Architektur kombiniert werden kann, wobei auch langsamere Ableger aus der Blackwell-Generation ausgewählt werden können. Diese Kombination soll für 2026 eine hohe Leistung abliefern – ideal für Triple-A-Gaming, aber auch für Content Creator, die mit 4K-Material arbeiten oder KI-Beschleunigung nutzen wollen. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit schnellen 6.400 MT/s und eine PCIe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB.

Ein Highlight dürfte das 16 Zoll große OLED-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten sein, das eine Bildwiederholrate von schnellen 165 Hz erreicht und den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken soll. Obendrein gibt es HDR-Support und eine Reaktionszeit von gerade einmal 1 ms. Eine der größten technischen Herausforderungen bei so kompakter Hardware ist die Wärmeleitung. Acer setzt hier auf ein bewährtes System: AeroBlade-3D-Metalllüfter der fünften Generation kombiniert mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste.

Beim Thema Anschlüsse und Netzwerk liefert das Helios Neo 16S AI ebenfalls einiges: Thunderbolt 4, WiFi 6E mit Killer DoubleShot Pro sowie klassische USB-Anschlüsse und moderne Schnittstellen wie HDMI 2.1 oder einen integrierten microSD-Kartenleser. Für Kreative aus dem Arbeitsumfeld gibt es ein Triple-Mikrofon-Array und DTS:X Ultra Audio.

Das Notebook unterstützt Copilot+ und Acer Intelligence Space unter Windows 11. Das bedeutet Zugriff auf On-Device-AI-Features wie Live Captions für Echtzeit-Übersetzungen und Image Creator für Inhalts-Generierung. Für Creator und Digital-Worker möglicherweise eine produktive Ergänzung – sofern die Funktionen zuverlässig laufen.

Das Acer Predator Helios Neo 16S AI startet im zweiten Quartal 2026 auf dem Markt. Acer hält sich bislang mit konkreten Preisen bedeckt – diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.