Das One-Netbook 5 ist mit seinen 10,1 Zoll nicht nur nicht viel größer als ein klassisches Tablet, sondern erinnert auch an die Zeit der Netbooks zurück, welche in den frühen 2000er-Jahren besonders populär waren. Im Gegensatz zu damals, steckt jedoch deutlich mehr Hardware unter der Haube und es gibt ein umfangreiches Feature-Set, was den recht teuren Preis von fast 1.200 US-Dollar rechtfertigen soll.

So kommt das One-Netbook 5 auf Abmessungen von gerade einmal 232 x 167 x 15 mm und ist damit etwas kompakter als ein Apple iPad Air, jedoch deutlich dicker. Auf die Waage bringt es rund 970 g. Schon das Display hat einiges zu bieten, denn dieses löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und verfügt über eine kapazitive Oberfläche, was die Bedienung per Fingertab oder über einen Stylus möglich macht. Letzteren liefert man jedenfalls mit 4.096 Druckstufen gleich mit. Obendrein lässt sich der Bildschirm vollständig über die Tastatur klappen, womit sich der kleine 10-Zöller wie ein 2-in-1 als Tablet nutzen lässt. One-Netbook verspricht eine hohe Farbwiedergabe, wie beispielsweise die Abdeckung des sRGB-Raums zu 108,8 %.

Ultrabook-Hardware und guter Ausstattung

Auf Seiten der Hardware gibt es einen Intel Core i7-1250U der Alder-Lake-Generation, welcher über zwei Performance- und acht Effizienz-Kerne mit einem Takt von bis zu 4,7 GHz verfügt. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich die integrierte Intel Iris Xe mit 96 Execution-Units verantwortlich. Dazu gibt es je nach Ausstattung 16 oder 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher mit 5.200 MHz und eine 1 oder 2 TB große NVMe-SSD mit PCIe-4.0-Anbindung, die Datenübertragungsraten von über 7 GB/s ermöglichen soll.

Anschlussseitig werden zwei USB-C-Schnittstellen und ein microSD-Kartenleser sowie eine 3,5-mm-Klinke für den Anschluss von Kopfhörern geboten. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Ebenfalls integriert sind zwei hochwertige Stereo-Lautsprecher von Harman. Ebeso wurde ein Fingerprint-Sensor verbaut.

Das One-Netbook 5 kann über eine FN-Tastenkombination in einen besonders stromsparenden Modus versetzt werden, bei dem die Kühlung vollständig abgestellt und das Gerät somit passiv und damit lautlos betrieben werden kann. Dann wird allerdings die TDP des SoCs auf 7 W stark begrenzt. Mit Strom versorgt wird das kleine 2-in-1-Netbook über einen 42,35 Wh starken Akku und ein externes 65-W-Netzteil. Aufgeladen wird dieser per Typ-C. Zwischen sechs und acht Stunden Laufzeit sollen damit möglich sein.

Das One-Netbook 5 (2023) lässt sich ab sofort zu einem Preis ab 1.169 und 1.269 US-Dollar je nach Ausstattung vorbestellen. Kunden aus Deutschland sollten sich genau über die Versand- und Einfuhrbedingungen informieren und sich über das besondere Tastatur-Layout im Klaren sein.