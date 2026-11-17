Werbung

FRITZ! hat mit FRITZ!OS 8.51 ein weiteres Firmware-Update für die FRITZ!Box 7690 und die FRITZ!Box 5690 Pro veröffentlicht. Die Aktualisierung konzentriert sich primär auf die Behebung mehrerer Netzwerkprobleme, die unter bestimmten Bedingungen zu Einschränkungen bei der Datenübertragung und der Verbindung mit anderen Geräten führen konnten. Weiterhin verspricht der Hersteller eine verbesserte Systemstabilität.

Eine der wichtigsten Korrekturen betrifft den IPv6-Datenverkehr. Bei beiden Routermodellen konnte es bislang unter bestimmten Voraussetzungen zu einem verminderten Datendurchsatz bei Verbindungen über das Internetprotokoll kommen. Mit FRITZ!OS 8.51 soll dieses Problem behoben worden sein. Welche technischen Ursachen für die Einschränkungen verantwortlich waren, erläutert der Hersteller allerdings nicht näher. Besitzer einer FRITZ!Box 5690 Pro profitieren daneben noch von einer verbesserten WLAN‑Kompatibilität. Konkret hat FRITZ! einen Fehler beseitigt, der Verbindungsprobleme mit Apples HomePod Mini verursachen konnte.

Bei der FRITZ!Box 7690 funktioniert zudem der PPPoE-Passthrough am DSL-Anschluss wieder ordnungsgemäß, wodurch sich zusätzliche Geräte mit eigener PPPoE-Verbindung über den Router betreiben lassen. Auch die Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer eines zeitlich begrenzten WLAN-Gastzugangs wurde korrigiert. Zusätzlich hat FRITZ! die Datenübertragungsraten über die USB-Anschlüsse der FRITZ!Box 7690 verbessert. Davon können insbesondere Nutzer profitieren, die externe Speichermedien am Router betreiben und über das Heimnetzwerk darauf zugreifen.

FRITZ!OS 8.51 folgt auf das umfangreichere Funktionsupdate auf Version 8.50. Dieses führte unter anderem DNS-Filterlisten für Heim- und Gastnetzwerke, eine automatische Priorisierung des Netzwerkverkehrs und erweiterte Smart-Home-Routinen ein. Die neue Firmware enthält dagegen hauptsächlich Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen.

Das Update wird für beide Routermodelle bereitgestellt und bei entsprechend konfigurierter automatischer Aktualisierung selbstständig installiert. Alternativ lässt sich die Installation über die Benutzeroberfläche unter "Assistenten", "Update" und "Neues FRITZ!OS suchen" manuell anstoßen.