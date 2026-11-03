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Eine Ransomware-Welle trifft derzeit Synology-NAS mit veraltetem DiskStation-Manager. Die Schadsoftware C3RB3R verschlüsselt Dateien, hängt die Endung .L0CK3D an und fordert Lösegeld in Bitcoin. Synology ruft alle Nutzer zum sofortigen DSM-Update auf, Sicherheitsforscher sehen den Einfallsweg allerdings an anderer Stelle als der Hersteller.

Seit Anfang Oktober 2026 berichten Besitzer von Synology-NAS-Systemen, dass ihre Daten verschlüsselt wurden. Verantwortlich ist die Ransomware C3RB3R, eine Variante der seit 2016 bekannten Cerber-Familie, die bereits in der Vergangenheit gezielt NAS-Systeme ins Visier genommen hat. Ende Oktober hat Synology die Angriffe offiziell bestätigt und eine Warnung veröffentlicht.

C3RB3R benennt verschlüsselte Dateien mit der Endung .L0CK3D. In jedem betroffenen Ordner legt die Schadsoftware zudem eine Lösegeldforderung mit dem Namen read-me3.txt ab. Sie bietet eine Testentschlüsselung an und verweist auf eine Bezahlseite im Tor-Netzwerk.

Gefordert werden zunächst 0,03696 Bitcoin, was umgerechnet etwa 2.950 US-Dollar entspricht. Wer nicht innerhalb von fünf Tagen zahlt, soll den doppelten Betrag überweisen. Ein kostenloses Entschlüsselungswerkzeug gibt es bislang nicht. Das bloße Zurückbenennen der Dateien hilft natürlich nicht, da der Inhalt verschlüsselt ist.

DSM-Zweig Mindestversion SA-24:20 (Dez. 2024) Mindestversion SA-26:13 (Sep. 2026) DSM 7.4 – 7.4-90075 DSM 7.3 – 7.3.2-86009-4 DSM 7.2.2 7.2.2-72806-1 7.2.2-72806-9 DSM 7.2.1 7.2.1-69057-6 7.2.1-69057-12 DSM 7.2 7.2-64570-4 nicht aufgeführt DSM 7.1 7.1.1-42962-7 nicht aufgeführt DSM 6.2 6.2.4-25556-8 nicht aufgeführt

Nach einer Analyse des chinesischen Sicherheitsunternehmens 360 geht C3RB3R gezielt vor: Die Ransomware durchsucht Verzeichnisse rekursiv und lässt dabei 27 Systemordner sowie bestimmte ausführbare Dateien und Skripte aus, damit das System lauffähig bleibt. Jede Datei erhält einen eigenen Schlüssel. Die Inhalte werden mit ChaCha8 verschlüsselt und die für eine Wiederherstellung nötigen Informationen schützt ein RSA-2048-Schlüssel. Manche Dateitypen werden vollständig, andere abhängig von ihrer Größe nur teilweise verschlüsselt.

Laut Synology nutzen die Angreifer eine Schwachstelle aus, die bereits im Dezember 2024 behoben wurde. Der Hersteller verweist auf das Sicherheitsbulletin Synology-SA-24:20. Es umfasst unter anderem die kritische Lücke CVE-2024-10441 mit einem CVSS-Wert von 9,8, die unter bestimmten Umständen das Ausführen von Schadcode aus der Ferne erlaubt, sowie CVE-2024-50629 und CVE-2024-10445, über die sich bestimmte Dateien lesen, bzw. schreiben lassen.

Das Sicherheitsunternehmen 360 kommt zu einem anderen Ergebnis: Es macht die Lücken CVE-2026-13639 und CVE-2026-13684 verantwortlich, die Synology erst im September 2026 im Bulletin Synology-SA-26:13 geschlossen hat. Dabei handelt es sich um Fehler in der Log-in-Logik und in der SCGI-Schnittstelle, über die Angreifer aus der Ferne beliebige Dateien lesen oder schreiben können. Ob beide Seiten dieselben Angriffe beschreiben, ist derzeit unklar.

Ein System, das lediglich auf dem Stand von SA-24:20 ist, ist möglicherweise nicht ausreichend geschützt. Wer auf Nummer sicher gehen will, orientiert sich an den Mindestversionen aus SA-26:13. Im Idealfall liegen für alle auf dem NAS befindlichen Daten Offline- und/oder Off-Site-Backups vor.