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Das Thema Software-Updates spielt bei DLS-, Glasfaser- und Internet-Routern allgemein immer wieder eine entscheidende Rolle. Wie die Kollegen von ComputerBase auf der "Status der Produktunterstützung"-Seite bei Fritz! nun entdeckt haben, gibt der Hersteller für neue Produkte darin eine Verpflichtung ab, mindestens sechs Jahre Updates zu liefern.

Die erwähnte Seite von Fritz! ist zugleich auch eine gute Quelle darüber, welche Fritz!OS-Version für die jeweilige Hardware die aktuelle ist. Fritz! macht hier Angaben zu den Fritz!Boxen, WLAN Mesh, Smart Home und Telefonie.

Für die aktuellen Geräte der Fritz!Box-6000- und 7000-Serie gibt Fritz! eine Mindestverfügbarkeit neuer Software-Updates bis zum 1. Januar 2033 an. Wer in diesem Jahr noch ein solches Produkt kauft, soll sich damit auf sechs Jahre an Software-Updates verlassen können.

Maßgeblich für die Berechnung der Mindestdauer ist der Zeitpunkt der Markteinführung des jeweiligen Produkts. Die Herstellergarantie auf die Hardware ist davon unabhängig und beginnt wie bisher mit dem erstmaligen Kauf des Geräts durch den Endkunden. Die Herstellergarantie beträgt weiterhin fünf Jahre.

Ob und in welcher Form Fritz! auch über das angegebene Datum hinaus noch Updates zum Schließen von Sicherheitslücken liefern wird, ist nicht bekannt und dürfte auch davon abhängig sein, wie weit das Produkt verbreitet und wie schwerwiegend die Sicherheitslücke ist.

Eine Mindestverfügbarkeit neuer Software-Updates heißt aber nicht, dass neue Funktionen über diesen Zeitraum auch in vollständiger Form auf ältere Geräte wandern. Fritz! könnte sich hier auch auf Fehlerbehebungen und das Schließen von Sicherheitslücken beschränken. Zudem liefert Fritz! die Software-Updates nicht für alle Fritz!Boxen einer Serie zur gleichen Zeit. Vor allem bei den Kabel- und Glasfaser-Modellen verzögert Fritz! die Veröffentlichung meist etwas, damit die Internetprovider die neue Version validieren können.

Die kürzlich aufgedeckten kritischen Sicherheitslücken unter dem Namen PHP2Shell verdeutlichen, wie wichtig eine langfristige Versorgung mit Software- und Sicherheitsupdates ist. Selbst über Jahre hinweg unentdeckte Schwachstellen können Angreifern ermöglichen, Schadcode auszuführen und ganze Systeme zu kompromittieren. Hersteller müssen daher auch ältere Produkte möglichst lange mit Sicherheitskorrekturen versorgen, um Nutzer vor neu entdeckten Bedrohungen zu schützen.