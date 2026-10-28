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Ein Forschungsverbund um den chinesischen Netzausrüster China Information and Communication Technology Group (CICT) hat nach eigenen Angaben 3,2 Pbit/s (400 TB/s) bidirektional in Echtzeit über eine Mehrkern-Glasfaser übertragen. Das wäre etwa das 32-Fache dessen, was heute über eine herkömmliche Einmoden-Faser möglich ist. Beteiligt waren das staatliche Schlüssellabor für optische Kommunikationstechnik und Netze der CICT, das Peng Cheng Laboratory in Shenzhen sowie der Faserhersteller Fiberhome Fujikura.

Laut dem Bericht der chinesischen Science and Technology Daily handelt es sich um einen Weltrekord für die Echtzeit-Übertragung in beide Richtungen über eine einzelne Faser. Zusammen ergeben sich nach Angaben des Teams mehrere tausend parallele Kanäle. Gesendet wurde mit kommerziellen kohärenten Optikmodulen und höherwertiger Modulation mit probabilistischem Constellation Shaping. Pro Wellenlänge erreichten selbst entwickelte Module 400 Gbit/s (50 GB/s) im S-Band und 1,2 Tbit/s (150 GB/s) im C- und L-Band.

Als Testmedium diente eine 10,3 km lange Glasfaser mit 24 Kernen. Die Forscher kombinierten zwei Multiplex-Verfahren:

Wellenlängenmultiplex über die drei Bänder S, C und L, also deutlich mehr Spektrum als in heutigen kommerziellen Systemen, die meist nur C und L nutzen

Raummultiplex: Jeder der 24 Kerne bildet einen eigenen Übertragungsweg

Ein Kernproblem bei Mehrkernfasern ist das Übersprechen zwischen benachbarten Kernen. Das Team gibt an, dies durch eine optimierte Anordnung der Kerne so weit reduziert zu haben, dass die Signalentzerrung einfacher ausfällt. Das ist wichtig für den späteren praktischen Einsatz. KI-Training, große Sprachmodelle und wachsende Rechenzentren treiben den Datenverkehr stark nach oben. Herkömmliche Einmoden-Fasern stoßen dabei an physikalische Grenzen. Mehr Spektrum allein bringt später nichts mehr. Mehr Kerne pro Faser gelten deshalb als einer der aussichtsreichsten Wege nach vorn.

Yang Chao, leitender Ingenieur für optische Systeme am CICT-Labor, setzt die herkömmliche Faser vom Typ G.652 mit C- und L-Band bei rund 100 Tbit/s (12,5 TB/s) ein. Das neue System liege um den Faktor 32 darüber. Zur Veranschaulichung nennt er den Download von über 20.000 4K-Filmen pro Sekunde. Als Einsatzgebiete sieht das Team die Vernetzung großer Rechenzentrums-Cluster, Backbone-Netze und die künftige 6G-Infrastruktur.