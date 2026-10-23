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Mit dem ZenWiFi BN12 legt ASUS in Sachen Netzwerktechnik noch einmal nach und bringt laut eigenen Aussagen das weltweit erste Mesh-System mit Wi-Fi 8 auf den Markt. Der neue WLAN-Standard fällt dabei weniger durch höhere Spitzengeschwindigkeiten auf als durch stabilere Verbindungen und eine verbesserte Reichweite.

Im Mittelpunkt steht der kommende WLAN-Standard IEEE 802.11bn, der unter der Bezeichnung Wi-Fi 8 vermarktet wird. Anders als bei früheren Generationen konzentriert sich dessen Entwicklung verstärkt auf die Zuverlässigkeit der Funkverbindungen. Technologien wie Unequal Modulation (UEQM), Non-Primary Channel Access (NPCA) und die Koordination mehrerer Access Points sollen insbesondere bei schwachen Signalen, Funkstörungen und einer hohen Zahl gleichzeitig verbundener Geräte Vorteile bieten.

Derzeit befindet sich Wi-Fi 8 weiterhin in der Standardisierung. Die endgültige Verabschiedung von IEEE 802.11bn wird dabei erst für 2028 erwartet. Das ZenWiFi BN12 basiert somit noch auf einer nicht abgeschlossenen Spezifikation. In welchem Umfang sich sämtliche Funktionen mit späteren Wi-Fi-8-Endgeräten nutzen lassen, bleibt daher abzuwarten.

Technisch handelt es sich beim ZenWiFi BN12 um ein Tri-Band-System, das auf den Frequenzbereichen 2,4, 5 und 6 GHz arbeitet. ASUS gibt die maximalen Datenraten mit je 1.376 Mbit/s, 5.764 Mbit/s beziehungsweise 11.529 Mbit/s an. Daraus ergibt sich eine theoretische Gesamtbandbreite von rund 19 Gbit/s. Die Zahl beschreibt allerdings nur die aufsummierten Übertragungskapazitäten der drei Frequenzbänder und nicht die Geschwindigkeit, die ein einzelnes Endgerät tatsächlich erreichen kann.

Für die Vernetzung mehrerer Router setzt ASUS auf seine Smart-AiMesh-Technologie. Die einzelnen Knoten können so ihre Verbindungen untereinander koordinieren und die Datenübertragung optimieren. In der Konfiguration mit zwei Geräten soll das System laut Hersteller damit eine Fläche von bis zu 650 Quadratmetern abdecken können. Eine weitere Neuerung ist Adaptive Quality of Experience (QoE). Die Funktion analysiert den laufenden Netzwerkverkehr und kann die Priorisierung der Datenpakete dynamisch anpassen.

Auch bei den kabelgebundenen Anschlüssen ist das ZenWiFi BN12 auf hohe Übertragungsraten ausgelegt. Zur Verfügung stehen zwei Ethernet-Ports mit jeweils 10 Gbit/s sowie drei weitere Anschlüsse mit 2,5 Gbit/s. Einer der 10-Gbit/s-Ports und einer der 2,5-Gbit/s-Anschlüsse lassen sich wahlweise für WAN oder LAN verwenden. Damit können beispielsweise schnelle Internetanschlüsse, Netzwerkspeicher oder zusätzliche Mesh-Knoten angebunden werden. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen USB-A-Anschluss mit 5 Gbit/s.

Das ZenWiFi BN12 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.160,95 Euro erhältlich.