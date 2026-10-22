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Mit dem ROG Zoom erweitert ASUS sein Gaming-Sortiment um ein Netzwerkkabel, das Datenübertragungen mit bis zu 40 Gbit/s ermöglichen kann. Das Zubehör richtet sich an Nutzer leistungsfähiger Heimnetzwerke und setzt auf den Ethernet-Standard Cat 8. Neben der hohen Übertragungsgeschwindigkeit bewirbt der Hersteller zusätzlich eine aufwendige Abschirmung und besonders widerstandsfähige Materialien. Der Verkauf ist zunächst auf China beschränkt.

Das ROG Zoom unterstützt laut ASUS Übertragungsfrequenzen von bis zu 2.000 MHz und erreicht damit mehr als das Dreifache der für Cat 7 angegebenen 600 MHz. Für die Signalübertragung verwendet der Hersteller sauerstofffreie Kupferleiter mit einem Querschnitt nach 26 AWG. Diese sollen Signalverluste reduzieren und eine zuverlässige Übertragung ermöglichen. Zusätzlich verfügt das Kabel über eine doppelte E/STP-Abschirmung, die elektromagnetische Störungen und das Übersprechen zwischen den Leitungen begrenzen kann. Die Konstruktion umfasst acht paarweise verdrillte Adern.

Auch bei der äußeren Verarbeitung setzt ASUS auf zusätzliche Schutzmaßnahmen. Eine dicht geflochtene Ummantelung soll das Kabel widerstandsfähiger gegen Abrieb und mechanische Belastungen machen. Die RJ45-Stecker besitzen zudem eine vergoldete Kupferabschirmung, die laut Hersteller Korrosion und Verschleiß durch häufiges Ein- und Ausstecken entgegenwirken soll.

Trotz der Ausrichtung auf Gaming-Systeme ergibt sich aus der hohen Bandbreite nicht automatisch ein Vorteil bei Online-Spielen. Die Latenz einer Netzwerkverbindung hängt von einer Vielzahl von Komponenten ab, unter anderem von der eingesetzten Netzwerktechnik, dem Internetanschluss und der Entfernung zum Spieleserver selbst. Ein Cat-8-Kabel kann weder die Reaktionszeit eines Servers verbessern noch die Geschwindigkeit eines langsameren Netzwerkanschlusses erhöhen. Um die beworbenen 40 Gbit/s auch tatsächlich nutzen zu können, müssen daneben die angeschlossenen Geräte ihrerseits entsprechende Übertragungsraten unterstützen.

Vorgestellt wurde das ROG Zoom zusammen mit dem neuen Gaming-Router ROG Octopus 8. Das Kabel erscheint in zwei Längenvarianten. Für die Ausführung mit 1,5 Metern verlangt ASUS in China 299 Yuan, was umgerechnet etwa 40 Euro entspricht. Die drei Meter lange Variante kostet 399 Yuan, bzw. rund 53 Euro.

Ob das ROG Zoom auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist bislang nicht bekannt. Ebenso fehlen offizielle Europreise für den europäischen Markt.