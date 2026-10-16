News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#QNAP #QSW-M7230P-2X4F24T #Business #Switch #hwlpro

2x QSFP28, 4x SFP28 und 24x 10 GbE samt PoE++

QNAPs QSW-M7230P-2X4F24T ist nun verfügbar

Portrait des Authors

Von Marcel Niederste-Berg

QNAPs QSW-M7230P-2X4F24T ist nun verfügbar
0

Werbung

Am heutigen 16. Oktober 2026 hat QNAP den QSW-M7230P-2X4F24T vorgestellt. Informiert wurden wir von QNAP mittels Pressemitteilung per E-Mail. Beim QSW-M7230P-2X4F24T handelt sich um einen L3-Lite-managed 100GbE-PoE++-Switch im 1U-Rack-Format (19 Zoll).

Das Gerät verfügt über zwei QSFP28-Ports (100 GbE), vier SFP28-Ports (25 GbE) und 24 10-GbE-RJ45-Ports. Alle 24 RJ45-Ports können die Netzwerkpakete nicht nur bis 10 Gbit/s schnell übertragen, sondern unterstützen auch PoE++ nach dem IEEE-802.3bt-Standard mit bis zu 90 W pro Port bei einem Gesamt-PoE-Budget von 800 W. Anhand des PoE-Budgets wird klar, dass nicht alle 24 Ports gleichzeitig bis 90 W beansprucht werden können. Die Switching-Kapazität beträgt in Summe 1.080 Gbit/s bei einem Non-blocking-Throughput von 540 Gbit/s.

QNAPs Switch ist nicht für den Einsatz im Haus oder in der Wohnung gedacht, sondern viel mehr in Unternehmensnetzwerken mit hohen Anforderungen an Speicher-, Virtualisierungs- und KI-Workloads. Die Port-Konfiguration ermöglicht die Abdeckung von Core-, Aggregation- und Access-Ebene in einem Gerät. Die vier SFP28-Ports sind abwärtskompatibel zu 10G und 1G. Durch die Verbindung zweier Geräte über die 100GbE-Ports kann die Anzahl der angeschlossenen 10-GbE-Anschlüsse auf bis zu 48 und die Anzahl der SFP28-Buchsen auf bis zu acht erweitert werden.

Zugehöriges Artikelbild

Die L3-Lite-Funktionen umfassen IPv4/IPv6, Static Routing, DHCP und erweiterte VLAN-Funktionen. Hinzu kommen Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) und LACP. Für AV-over-IP-Anwendungen stehen IGMP Snooping und die Unterstützung eines PTP Boundary Clocks zur Verfügung. Der Switch kann mit dem NAS-basierten ADRA NDR X zusammenarbeiten, um Ransomware-Aktivitäten im LAN zu erkennen und zu isolieren und unterstützt Airgap+ für Offline-Backups.

Die Verwaltung erfolgt über die Web-Oberfläche QSS Pro sowie über eine Console-Schnittstelle. QSS Pro bietet unter anderem Echtzeitüberwachung der Leistungsaufnahme, Priorisierung der Stromversorgung und Remote-Neustart von PoE-Geräten.

Laut Angaben von QNAP ist der QSW-M7230P-2X4F24T ab sofort für 2.299 Euro verfügbar und bereits bei geizhals.de gelistet, wenn auch noch nicht kategorisiert.

Quellen und weitere Links
#QNAP
#QSW-M7230P-2X4F24T
#Business
#Switch
#hwlpro
KOMMENTARE (0)
Back to top