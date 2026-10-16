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Am heutigen 16. Oktober 2026 hat QNAP den QSW-M7230P-2X4F24T vorgestellt. Informiert wurden wir von QNAP mittels Pressemitteilung per E-Mail. Beim QSW-M7230P-2X4F24T handelt sich um einen L3-Lite-managed 100GbE-PoE++-Switch im 1U-Rack-Format (19 Zoll).

Das Gerät verfügt über zwei QSFP28-Ports (100 GbE), vier SFP28-Ports (25 GbE) und 24 10-GbE-RJ45-Ports. Alle 24 RJ45-Ports können die Netzwerkpakete nicht nur bis 10 Gbit/s schnell übertragen, sondern unterstützen auch PoE++ nach dem IEEE-802.3bt-Standard mit bis zu 90 W pro Port bei einem Gesamt-PoE-Budget von 800 W. Anhand des PoE-Budgets wird klar, dass nicht alle 24 Ports gleichzeitig bis 90 W beansprucht werden können. Die Switching-Kapazität beträgt in Summe 1.080 Gbit/s bei einem Non-blocking-Throughput von 540 Gbit/s.

QNAPs Switch ist nicht für den Einsatz im Haus oder in der Wohnung gedacht, sondern viel mehr in Unternehmensnetzwerken mit hohen Anforderungen an Speicher-, Virtualisierungs- und KI-Workloads. Die Port-Konfiguration ermöglicht die Abdeckung von Core-, Aggregation- und Access-Ebene in einem Gerät. Die vier SFP28-Ports sind abwärtskompatibel zu 10G und 1G. Durch die Verbindung zweier Geräte über die 100GbE-Ports kann die Anzahl der angeschlossenen 10-GbE-Anschlüsse auf bis zu 48 und die Anzahl der SFP28-Buchsen auf bis zu acht erweitert werden.

Die L3-Lite-Funktionen umfassen IPv4/IPv6, Static Routing, DHCP und erweiterte VLAN-Funktionen. Hinzu kommen Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) und LACP. Für AV-over-IP-Anwendungen stehen IGMP Snooping und die Unterstützung eines PTP Boundary Clocks zur Verfügung. Der Switch kann mit dem NAS-basierten ADRA NDR X zusammenarbeiten, um Ransomware-Aktivitäten im LAN zu erkennen und zu isolieren und unterstützt Airgap+ für Offline-Backups.

Die Verwaltung erfolgt über die Web-Oberfläche QSS Pro sowie über eine Console-Schnittstelle. QSS Pro bietet unter anderem Echtzeitüberwachung der Leistungsaufnahme, Priorisierung der Stromversorgung und Remote-Neustart von PoE-Geräten.

Laut Angaben von QNAP ist der QSW-M7230P-2X4F24T ab sofort für 2.299 Euro verfügbar und bereits bei geizhals.de gelistet, wenn auch noch nicht kategorisiert.