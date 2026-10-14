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QNAP hat mit der QSW-L2110-Serie heute zwei neue Lite-Managed-Switches vorgestellt, die vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, Creator-Studios und anspruchsvollen Heimanwendern den Einstieg in schnellere Netzwerke erleichtern sollen. Die Geräte kombinieren 2,5-Gbit/s-Ports mit 10-Gbit/s-Anschlüssen und richten sich an alle, die ihre Bandbreite aufstocken wollen, ohne gleich das komplette Netzwerk neu zu verkabeln oder in teure Enterprise-Hardware zu investieren.

Beide Modelle verfügen über acht 2,5-GbE-RJ45-Ports. Diese arbeiten auch mit vorhandenem Cat-5e- oder Cat-6-Kabel und liefern damit deutlich mehr Tempo für Workstations, NAS-Systeme oder Wi-Fi-7-Access-Points, ohne dass man die gesamte Verkabelung austauschen muss. Die Unterschiede beider Switches stecken in den beiden schnelleren Ports:

Der QSW-L2110-10T bringt zwei 10-GbE-Base-T-Ports (RJ45) mit. Diese eignen sich natürlich für reine Kupferumgebungen, wenn man Server, NAS oder leistungsstarke Arbeitsplätze direkt anschließen möchte. Der maximale Stromverbrauch des Switches liegt laut QNAP bei etwa 18 W.

QNAPs QSW-L2110-2S8T hingegen setzt stattdessen auf zwei SFP+-Ports (10 Gbit/s). Damit sind diese beiden Anschlüsse die bessere Wahl, wenn man Glasfaser für längere Strecken oder als Uplink zu einem Core-Switch nutzen will. Der Stromverbrauch soll mit rund 12 W etwas niedriger ausfallen. Beide Switches sind als Lite-Managed-Geräte ausgelegt und lassen sich über die webbasierte QSS-Oberfläche konfigurieren. Damit stehen die wichtigsten Funktionen zur Verfügung: VLANs zur Netzwerktrennung, QoS zur Priorisierung von Datenverkehr und LACP für Link Aggregation. Die Bedienung bleibt dabei bewusst übersichtlich und ohne die Komplexität vollwertiger Layer-2- oder gar Layer-3-Switches.

Die Geräte sind lüfterlos, mit den Abmessungen (27 × 240 × 105 mm) kompakt und für den Desktop gedacht. Durch die passive Kühlung bleiben sie leise und eignen sich gut für Büros oder Studios. Die Switching-Kapazität liegt bei beiden Modellen bei 80 Gbit/s (40 Gbit/s non-blocking), die MAC-Adresstabelle umfasst 16K Einträge, und Jumbo-Frames bis 12K werden unterstützt. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre. Sowohl der QSW-L2110-10T als auch der QSW-L2110-2S8T sind bereits bei geizhals.de gelistet und sollen ab dem 30. Oktober erhältlich sein. Ihre Preise fangen derzeit bei 224 Euro respektive 165 Euro an.

Preise und Verfügbarkeit QNAP QSW-L2110-10T Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar