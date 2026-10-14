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Vor zwei Tagen hat Ubiquiti den Release-Candidate der UniFi Network Application 11 zum Ausprobieren veröffentlicht. Im Detail handelt es sich um die Version 11.0.83 und mit diesem Major-Release setzt Ubiquiti auf deutlich bessere Einblicke und mehr Steuerungsoptionen – und zwar unabhängig davon, ob man ein kleines Heimnetz oder ein größeres Firmenumfeld betreibt. Besonders auffällig ist, dass die Plattform jetzt auch Smart-Home-Technik stärker einbindet.

Die zugrunde liegende Telemetrie wurde grundlegend überarbeitet. Dadurch können Cloud-Gateways sowohl mehr UniFi-Geräte als auch mehr Clients unter die Fittiche nehmen und sowohl aktuelle Verkehrsdaten in Echtzeit als auch die Möglichkeit, sich anzusehen, wie das Netz zu einem früheren Zeitpunkt ausgesehen hat, liefern. Damit lässt sich leichter nachvollziehen, was sich wann verändert hat. Bei den Gateways gibt es mehrere praktische Erweiterungen. Die Anzahl der unterstützten VLANs steigt und Routing-Regeln lassen sich einfacher umsetzen.

Listen mit IP-Adressen oder Domains können jetzt von externen Quellen bezogen werden, sodass sie sich automatisch aktualisieren. Gemeint sind auch IP-Blocklisten, sodass das Gateway selbst Werbung, Tracking und Co. mit Einschränkungen blocken kann. Doch soll das Feature kein Pi-Hole, AdGuard (Home), Technitium, Control D oder auch NextDNS ersetzen können. Auf bestimmten Gateway-Modellen ist es außerdem möglich, ein vorhandenes WLAN – etwa den Hotspot des eigenen Smartphones – als Haupt- oder Ausweich-Internetverbindung zu nutzen (WiFi Uplink).

Im Sicherheitsbereich kommen die täglichen Bedrohungsaktualisierungen von Proofpoint mit zusätzlichen Erläuterungen daher, die von einer KI unterstützt werden. Für Umgebungen mit mehreren Standorten wurden die SD-WAN-Funktionen ausgebaut. Man kann jetzt genauer festlegen, wie bei Ausfällen umgeschaltet wird und welchen Weg bestimmter Datenverkehr nehmen soll. Die Einstellungen greifen standortübergreifend.

Neu ist auch die Unterstützung für Matter. UniFi arbeitet dabei mit dem bereits vorhandenen Controller zusammen und ersetzt ihn nicht. Über den Pairing-Code lassen sich Geräte einbinden. Anschließend sieht man unter anderem Batteriestatus, Firmware-Stand und Signalqualität sowie, wie die Geräte untereinander verbunden sind. IP- und Thread-Geräte erscheinen erstmals gemeinsam in der Topologie, inklusive eigener Hinweise, wenn etwas Wichtiges die Verbindung verliert.

Wer mit der automatischen Erkennung von Geräten nicht zufrieden ist, kann nun auch eigene Symbole anlegen – entweder direkt mit der Kamera in der App oder durch Hochladen eines Bildes im Browser. So lassen sich auch unbekannte Clients schnell und genau zuordnen.

Zusammengefasst bietet die Network-Application in Version 11 folgende Verbesserungen:

Überarbeitete Telemetrie-Engine mit besserer Skalierung, Echtzeit-Verkehrsdaten pro Gerät und einer Zeitreise-Ansicht in der Topologie, um frühere Netzwerkzustände nachzuvollziehen

Erweiterte Gateway-Funktionen: mehr VLANs, vereinfachte Routing-Policies und Network Lists, die sich über externe URLs automatisch aktualisieren lassen

WiFi-WAN: Auf unterstützten Modellen kann ein vorhandenes WLAN (z. B. der Smartphone-Hotspot) als Haupt- oder Backup-Internetverbindung genutzt werden

KI-gestützte Erklärungen zu den täglichen Threat-Signature-Updates von Proofpoint (Cybersecure Enhanced), die Umfang, Risiko und konkrete Maßnahmen klarer machen

Ausgebaute SD-WAN-Richtlinien für präziseres Failover, anwendungsbasiertes Routing und konsistente Steuerung über mehrere Standorte hinweg

Matter-Unterstützung: Einbindung von Geräten per Pairing-Code parallel zum bestehenden Controller, inklusive Einblicken in Batteriestand, Firmware und Signalstärke

Gemeinsame Darstellung von IP- und Thread-Geräten in der Topologie mit individuellen Alarmen und verbesserten Diagnose-Möglichkeiten

Eigene Geräte-Icons, die sich mit der Kamera in der App oder per Upload im Browser anlegen lassen, um unbekannte Clients schnell wiedererkennbar zu machen