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Am 7. Oktober 2026 hat Cisco mehrere Sicherheitslücken in der Lizenzverwaltung License On-Prem und im Switch-Betriebssystem NX-OS geschlossen und ein umfassendes Security-Advisory angelegt. Die schwersten Sicherheitslücken davon erlauben unter bestimmten Voraussetzungen die Ausführung von Code mit Root-Rechten, ohne dass sich ein Angreifer zuvor anmelden muss. Nach Angaben des Herstellers gibt es bislang keine Hinweise auf eine Ausnutzung.

Als am schwersten eingestuft ist die Lücke CVE-2026-76482 in Cisco License On-Prem, der früheren Smart Software Manager On-Prem. Der CVSS-Basiswert liegt bei 10,0 als Maximumwert. Als Ursache wird eine unzureichende Prüfung kryptografischer Signaturen genannt. Cisco beschreibt den Fehler nur kurz und knapp, sodass sich schlecht ableiten lässt, welche konkreten Aktionen im Detail betroffen sind.

Im selben Produkt sind weitere Lücken behoben worden: CVE-2026-76480 (fehlende Authentifizierung für kritische Funktionen, CVSS 9,8), CVE-2026-76483 (ungenügend geschützte Zugangsdaten, CVSS 9,1) und CVE-2026-76484 (Code Injection, CVSS 8,8). Die Fixes stecken in der License On-Prem in der Version 10-202609. Ältere Versionen bis einschließlich 9-202601 erhalten kein direktes Update und müssen auf eine abgesicherte Version migriert werden. Workarounds nennt Cisco hierbei nicht. Entdeckt wurden die Fehler nach Herstellerangaben bei internen Tests, unter anderem mithilfe von KI-Modellen.

Getrennt davon betreffen mehrere kritische Lücken Switches der Serien Nexus 3000 und Nexus 9000 im Standalone-NX-OS-Modus. Ein nicht authentifizierter Angreifer kann darüber aus der Ferne eigenen Code mit Root-Rechten ausführen oder das Gerät zum Neustart bringen. Drei weitere Sicherheitslücken sitzen in der Funktion Next Generation OAM (NGOAM): CVE-2026-76485, CVE-2026-76486 und CVE-2026-76501, jeweils mit CVSS 9,8 sehr hoch eingestuft. Ausgenutzt werden sie über präparierte IP-Pakete an eine Schnittstelle des Geräts. Voraussetzung ist hierbei jedoch, dass NGOAM aktiviert ist. Bei der Lücke CVE-2026-76486 muss zusätzlich Segment Routing over IPv6 (SRv6) oder NV Overlay in einer bestimmten Konfiguration laufen, bei CVE-2026-76501 ausschließlich SRv6. Einzige genannte Gegenmaßnahme neben dem Update ist das Abschalten von NGOAM.

Eine weitere Lücke, CVE-2026-76465 (ebenfalls CVSS 9,8), liegt in MPLS OAM. Sie lässt sich über ein manipuliertes MPLS-Echo-Request auslösen. Die Funktion ist auf den betroffenen Geräten standardmäßig deaktiviert. Die Nexus-9000-Modelle mit Silicon-One-ASIC sind von diesem Fehler nicht betroffen. Nicht betroffen von den NGOAM- und MPLS-OAM-Lücken sind laut Cisco die Nexus-7000-Switches und Nexus 9000 im ACI-Modus. Zusätzlich nennt der Hersteller CVE-2026-76471 in der NX-API: Auch hier ist die Root-Codeausführung oder ein Absturz möglich, die Schnittstelle ist ab Werk jedoch nicht aktiv.

Cisco PSIRT kennt nach eigenem Stand keine öffentliche Diskussion und keine böswillige Ausnutzung dieser Schwachstellen. Behoben sind sie in den NX-OS-Versionen des Security-Hardening-Release vom Oktober 2026. Welche Stände im Einzelfall fest sind, lässt sich über den Cisco Software Checker prüfen.