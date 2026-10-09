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#Ubiquiti #UniFi #U7-Industrial #WiFi-7 #Access-Point #Industrial-Switches #hwlPro

Für härtere Umgebungen in der Industrie

U7 Industrial und Industrial-Switches von Ubiquiti

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Von Marcel Niederste-Berg

U7 Industrial und Industrial-Switches von Ubiquiti
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Am 19. Februar dieses Jahres hat Ubiquiti das Cloud Gateway Industrial für härtere Umgebungen im Industrie-Segment veröffentlicht. Das Gehäuse soll deutlich widerstandsfähiger sein, als bei den normalen Cloud-Gateways mit Kunststoffgehäuse. Gestern hat das US-Unternehmen die Industrial-Produktfamilie um vier weitere Geräte erweitert: Neben dem U7 Industrial (WiFi-7-Access-Point) kommen auch drei Industrial-Switches, die nach DIN EN 60715 genormt sind und sich auf einer solchen DIN-Schiene befestigen lassen.

Für einen Preis von 330 Euro gibt es als Einstieg den Industrial DIN 8, der mit acht Gigabit-LAN-Buchsen und mit zweimal SFP+ ausgestattet ist. Sollte zusätzlich auch PoE (Power over Ethernet) benötigt werden, bietet sich für 390 Euro der Industrial DIN 8 PoE an, der als Zusatz den PoE++-Standard (IEEE 802.3bt) bis 60 W pro LAN-Port unterstützt. Alle acht Gigabit-LAN-Ports können dank des PoE-Budgets von 480 W mit je 60 W beansprucht werden. Beide Metallgehäuse sind von den Abmessungen mit 139 x 100 x 52 mm identisch. Doch beim Gewicht sind es ohne Halterung 870 g und 910 g. Die beiden SFP+-Buchsen sind auch beim PoE-Modell zur Stelle und können jeweils bis zu 10 Gbit/s an Daten schaufeln.

Ubiquiti USW Industrial DIN 8
Ubiquiti USW Industrial DIN 8
Ubiquiti USW Industrial DIN 8
Ubiquiti USW Industrial DIN 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 2.5G 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 2.5G 8 PoE
Ubiquiti USW Industrial DIN 2.5G 8 PoE
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial
Ubiquiti U7 Industrial

Das Flaggschiff-Modell der drei neuen Switches ist der Industrial DIN 2.5G 8 PoE. Der Unterschied besteht darin, dass es bei diesem Modell vier Gigabit-LAN-Ports und vier schnellere 2,5-GbE gibt. Am PoE++ ändert sich nichts, dafür jedoch beim PoE-Budget, das nur bei 240 W liegt. Beim Gewicht hat Ubiquiti noch keine Informationen preisgegeben. Während die beiden kleineren Modelle im November erhältlich sein sollen, verzögert sich die Verfügbarkeit des Industrial DIN 2.5G 8 PoE auf Januar 2027.

Mit dem U7 Industrial gibt es auch einen neuen Access-Point mit WiFi-7-Unterstützung, wobei das 6-GHz-Frequenzband nicht inkludiert ist. Der U7 Industrial ist offiziell nach IP67 zertifiziert und ist demnach staubdicht und gegen Regenwasser geschützt. Über das 5-GHz-Frequenzband sind laut Ubiquiti bis zu 4,3 Gbit/s drin und mittels 2,4 GHz sind es 688 Mbit/s. Der Uplink mit 2,5 Gbit/s damit grundsätzlich solide. Bei der maximalen Leistungsaufnahme spricht Ubiquiti von 13 W. Preislich gibt Ubiquiti den U7 Industrial für 421,20 Euro an, mit einer sofortigen Verfügbarkeit.

Quellen und weitere Links
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