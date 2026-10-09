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Mit dem ROG Rapture GT-BN98 bringt ASUS einen der ersten Gaming-Router mit Unterstützung für WiFi 8 auf den Markt. Das Quad-Band-Modell erreicht laut Hersteller eine kombinierte WLAN-Datenrate von bis zu 25.000 MBit/s und soll insbesondere bei hoher Netzwerkauslastung für stabilere Verbindungen sorgen. Neben dem neuen Funkstandard verfügt der Router auch über zwei 10-GBit/s- und vier 2,5-GBit/s-Ethernet-Anschlüsse sowie zusätzliche Funktionen zur Analyse und Priorisierung des Netzwerkverkehrs.

Anders als bei früheren WLAN-Generationen steht bei WiFi 8 weniger die Steigerung theoretischer Spitzengeschwindigkeiten im Vordergrund, sondern vor allem die Zuverlässigkeit unter wechselnden Funkbedingungen. Dazu gehören eine höhere Verbindungsstabilität über größere Entfernungen, ein konstanterer Datendurchsatz und eine bessere Versorgung von Geräten mit schwachem Empfang. ASUS nennt hierfür unter anderem neue Modulations- und Codierungsverfahren sowie die Technologien UEQM und NPCA, die den Umgang mit schwierigen Funkbedingungen und konkurrierenden Übertragungen verbessern sollen.

Der GT-BN98 verteilt seine WLAN-Kapazität dabei auf vier Frequenzbänder. Im 2,4-GHz-Bereich sind theoretisch bis zu 1.376 Mbit/s möglich, während die beiden separaten 5-GHz-Bänder jeweils maximal 5.764 Mbit/s erreichen. Das 6-GHz-Band stellt mit bis zu 11.529 Mbit/s die höchste Datenrate bereit und unterstützt eine Kanalbreite von 320 MHz. Sämtliche vier Funkmodule arbeiten mit einer 4x4-MIMO-Konfiguration. Acht externe, fest verbaute Antennen übernehmen die Signalübertragung.

Die beworbene Gesamtdatenrate ergibt sich dabei aus der Addition der maximalen Übertragungsraten aller vier Bänder. Sie steht einem einzelnen Endgerät daher nicht vollständig zur Verfügung. Welche Geschwindigkeit tatsächlich erreicht wird, hängt unter anderem von der WLAN-Ausstattung des Clients, der Entfernung zum Router und den örtlichen Funkbedingungen ab.

Neben dem WLAN fällt aber auch die kabelgebundene Netzwerkanbindung umfangreich aus. Einer der beiden 10-GBit/s-Ports lässt sich wahlweise für WAN oder LAN verwenden, während der zweite als dedizierter Gaming-LAN-Anschluss ausgeführt ist. Hinzu kommen ein weiterer flexibel als WAN oder LAN nutzbarer 2,5-GBit/s-Port, drei zusätzliche 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse und eine klassische Gigabit-Ethernet-Schnittstelle.

Für die interne Verarbeitung setzt ASUS auf Chipsätze von Broadcom. Diesen stehen 2 GB Arbeitsspeicher und laut Datenblatt 256 GB Flash-Speicher zur Seite. Weiterhin sind zwei USB-A-Anschlüsse vorhanden, von denen einer Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s unterstützt. Der zweite arbeitet nach USB 2.0. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit einer maximalen Ausgangsleistung von 60 W.

Der ASUS ROG Rapture GT-BN98 ist ab sofort in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 960,95 Euro erhältlich.