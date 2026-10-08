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Synology reagiert auf die anhaltende Verteuerung von Arbeitsspeicher mit einer neuen Produktreihe. Die als Neo+ bezeichneten Modelle der DiskStation-Baureihe richten sich dabei an preisbewusste Privatanwender und sollen die Lücke zwischen den bisherigen Einsteigergeräten und der etablierten Plus-Serie schließen. Die Neo+-Geräte verwenden im Gegensatz zu den klassischen Synology-Modellen handelsüblichen Arbeitsspeicher ohne ECC-Funktion.

Hintergrund sind die Entwicklungen am Speichermarkt. Seit Herbst 2025 sind die Preise für Arbeitsspeicher deutlich gestiegen, durchschnittlich um rund 370 % gegenüber dem Vorjahr bei DDR5‑Kits. Auch ältere DDR4-Module verteuerten sich signifikant. Die Auswirkungen dieser Verteuerung und Knappheit sind inzwischen auch bei fertigen Geräten angekommen. Die Neo+-Modelle wollen das auffangen, indem sie auf günstigeren RAM setzen.

Während die Plus-Modelle ab Werk mit ECC-RAM ausgestattet sind, verwenden die Neo+-Geräte handelsüblichen Non-ECC‑Speicher. ECC steht für Error-Correcting Code und bezeichnet eine Funktion, bei der der Speicher einzelne Bitfehler automatisch korrigiert. Solche Fehler treten selten auf, können im Dauerbetrieb und bei geschäftskritischen Daten jedoch relevant werden. Da die Plus-Modelle auch im Business-Umfeld eingesetzt werden, sind diese entsprechend ausgestattet.

Arbeitsspeicher ohne ECC ist dagegen der Standard in den meisten PCs und Laptops, auch wenn dort Fotos, Dokumente und Arbeitsdateien verarbeitet werden. Ohne ECC kann in seltenen Fällen ein einzelnes Bit kippen und im ungünstigen Fall eine Datei beschädigen. Zwar erkennt das Dateisystem Btrfs beschädigte Daten auf Laufwerken anhand von Prüfsummen und kann diese bei redundanter Speicherung auch wieder reparieren, ein Fehler, der aber bereits im Arbeitsspeicher entsteht, lässt sich damit nicht zuverlässig abfangen.

Die Neo+-Reihe geht diesen Kompromiss ein, um den Nutzern ein im Durchschnitt 200 Euro günstigeres Gerät anbieten zu können. Sie verwenden abgesehen vom RAM die gleiche Hardware und bieten die gleiche Leistung und Software wie die Plus-Serie. Auch DSM und alle weiteren Anwendungen sind identisch, sodass Funktionen wie virtuelle Maschinen, Docker-Container, Synology Drive, Synology Photos und Surveillance Station weiter uneingeschränkt nutzbar sind.

Die Entscheidung für ein Neo+-Modell ist zudem nicht endgültig. Wer später höhere Ansprüche an die Datensicherheit hat, kann ECC-Speicher nachrüsten, ohne das NAS zu wechseln. Dabei sollten ECC- und Non-ECC-Speicher aber nicht gemischt werden. Für das Modell DS725neo+ nennt Synology einen Preis von 549 Euro, während die DS725+ mit 748 Euro gelistet ist.