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QNAP hat die Turbo Station TS-432XeU offiziell vorgestellt, die als Formfaktor auf eine Höheneinheit im 19-Zoll-Format kommt, dabei jedoch mit einer Tiefe von knapp 30 cm auskommt. Das Gerät ist von QNAP als günstiger Einstieg für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, die eine zuverlässige, leistungsfähige und einfach zu verwaltende Speicher- und Kollaborationsumgebung aufbauen wollen, ohne hohe Bereitstellungskosten.

Im Mittelpunkt steht die Platzersparnis: Das 1U-Gehäuse ist nur 292,1 mm (12 Zoll) tief und passt damit in kleine Racks und wandmontierte Netzwerkschränke. QNAP nennt als Einsatzorte Büros, Produktionsstätten, Multimedia- und AV-Räume, fahrzeugbasierte Installationen und kompakte Serverräume. Angetrieben wird das TS-432XeU von einem 64-Bit-Quad-Core-ARM-Prozessor von AnnapurnaLabs mit 1,7 GHz (Cortex-A57). Der Chip ist auf stabile Alltagsleistung bei niedrigem Stromverbrauch ausgelegt und – für Geschäftsspeicher, Backups, container-basierte Dienste und gleichzeitigen Mehrbenutzerzugriff. Mitgeliefert werden 4 GB non-ECC-RAM, der sich bis auf 16 GB erweitern lässt. ECC selbst wird jedoch ebenfalls offiziell unterstützt.

Die vier Schächte nehmen 3,5- oder 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit 6 Gbit/s auf und ausgehend von HDDs mit 32 TB ist eine Rohspeicherkapazität von 128 TB möglich. Rohspeicherkapazität deswegen, da in den meisten Fällen ein RAID-Verbund zum Einsatz kommt. Neben RAID 0 und 1 werden auch die RAID-Level 5, 6 und 10 ermöglicht. Dazu eben auch JBOD und Single.

Die Kapazität lässt sich optional über QNAP-Short-Depth-JBOD-Gehäuse oder größere Erweiterungseinheiten wie das 12-Bay-Modell TL-R1200C-RP skalieren, etwa für Backup, Archivierung und langfristige Aufbewahrung. Im Netzwerk-Bereich stehen dem Anwender ein SFP+-Port (10 Gbit/s) und zusätzlich zwei 2,5-GbE-RJ45-Ports bereit. Letztere lassen sich mittels LACP bündeln, wodurch die Gesamt-Bandbreite in beide Richtungen verdoppelt wird. SMB-Multichannel soll bei großen Dateien sowie Backup und Wiederherstellung helfen. Vier USB-3.2-Gen-1-Ports (5 Gbit/s) dienen dem schnellen Import von mehreren USB-Medien, externen Sicherungen und dem Anschluss von QNAP-USB-Erweiterungen.

Als Betriebssystem kommt QNAPs eigenes QTS in Version 5.2.10 zum Einsatz, das dem Anwender jede Menge Einstellmöglichkeiten und Optionen bereitstellt. QuTS hero mit dem ZFS-Dateisystem (Snapshots) wird jedoch leider nicht unterstützt. QNAP nennt in der Pressemitteilung für das TS-432XeU einen Preis von 689 Euro. Schaut man sich bei geizhals.de um, ist ein Preis von mindestens 777 Euro ersichtlich. Das NAS-System ist ab sofort verfügbar.

Die technischen Daten des QNAP TS-432XeU in der Übersicht Webseite QNAP Formfaktor 1U-Rackmount-NAS mit kurzer Tiefe (292,1 mm / 12 Zoll) Abmessungen (H x B x T) 43,3 × 430 × 292,12 mm Gewicht (netto / brutto) 4,91 kg / 5,82 kg Prozessor AnnapurnaLabs Alpine AL324, 64-Bit Quad-Core (ARM, Cortex-A57), 1,7 GHz Arbeitsspeicher 4 GB non-ECC DDR4-RAM, ECC-Unterstützung, erweiterbar auf bis zu 16 GB Laufwerksschächte 4 x 3,5-Zoll- / 2,5-Zoll-SATA, 6 Gb/s, HDD/SSD Netzwerk 2 x 2,5 GbE RJ45, 1 x SFP+ (10 Gbit/s); Portbündelung und SMB Multichannel USB 4 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Netzteil 1x 100 Watt Lüfter 3x 40 mm (Axial) Erweiterung QNAP Short-Depth-JBOD-Gehäuse oder höherkapazitive Einheiten wie das 12-Bay TL-R1200C-RP Garantie 3 Jahre Preis ab 777 Euro