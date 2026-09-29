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Fritz! hat mit der Verteilung von Fritz!OS 8.50 begonnen. Den Anfang macht dabei die Fritz!Box 7690. Das Update erweitert das Router-Betriebssystem unter anderem um DNS-Filter, eine automatische Priorisierung zeitkritischer Daten, neue Diagnosefunktionen und zusätzliche Smart-Home-Automatisierungen.

Eine der größeren Neuerungen betrifft die Filterung von DNS-Anfragen. Fritz!OS 8.50 kann den Zugriff auf bestimmte Domains zentral für Geräte im Heimnetz künftig unterbinden. Dazu lassen sich Sperrlisten einlesen, wobei auch öffentlich verfügbare und von der Community gepflegte Listen verwendet werden können. Auf diese Weise können beispielsweise Domains für Werbung und Tracking sowie bekannte Malware-, Phishing- oder Botnet-Adressen gezielt blockiert werden.

Auch bei der Verwaltung des Datenverkehrs gibt es Änderungen. Bislang können Nutzer einzelne Geräte manuell priorisieren, mit Fritz!OS 8.50 will die Fritz!Box bestimmte echtzeitkritische Anwendungen selbstständig erkennen können. Als Beispiele nennt der Hersteller etwa Videokonferenzen und Online-Spiele. Entsprechender Datenverkehr wird dann automatisch bevorzugt behandelt, um die Verbindung insbesondere bei gleichzeitiger hoher Netzauslastung stabil halten zu können.

Parallel erweitert Fritz! die MyFritz!App um den sogenannten Smart Check. Dieser fasst den Zustand des Heimnetzes direkt auf dem Startbildschirm zusammen und untersucht verschiedene Bereiche wie Internetverbindung, Telefonie, WLAN, LAN, USB, Smart Home und Sicherheit. Die App kann dabei auf konkrete Probleme hinweisen und passende Handlungsempfehlungen geben.

Eine weitere Neuerung betrifft Fritz!Box-Modelle mit 4G oder 5G. Diese können ab Fritz!OS 8.50 erstmals einen über LAN bereitgestellten Internetzugang verwenden, beispielsweise via vorgeschaltetem ONT an einem Glasfaseranschluss. In Verbindung mit Fritz! Failsafe lässt sich so der integrierte Mobilfunkzugang anschließend als Fallback einsetzen. Fällt die Festnetzverbindung aus, übernimmt vorübergehend die Mobilfunkverbindung die Internetversorgung.

Für die Fritz!Box 5690 Pro kommt mit dem Update außerdem die bereits im Fritz!Labor erprobte Matter-Bridge. Darüber lassen sich an der Fritz!Box angemeldete Smart-Home-Komponenten in bestehende Matter-Umgebungen einbinden.

Nicht alle Funktionen von Fritz!OS 8.50 stehen automatisch jedem unterstützten Router zur Verfügung. Insbesondere der DNS-Filter und automatische Priorisierung werden modellabhängig eingeführt, während etwa die Matter-Bridge konkret an die Fritz!Box 5690 Pro gebunden ist. Der Roll-out selbst beginnt am 29. September mit der Fritz!Box 7690 und wird anschließend über die kommenden Wochen auf weitere aktuelle Fritz!Boxen und Fritz!Repeater ausgeweitet.