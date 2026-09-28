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QNAP Systems drei leistungsstarke Desktop-NAS-Systeme der TVS-hx77AX-Serie vorgestellt und alle drei Systeme basieren auf dem ZFS-Betriebssystem QuTS hero. Das 16-Bay-System TVS-h1677AX ist das Flaggschiff der Serie und kann zwölf 3,5-Zoll- und 2,5-Zoll-Laufwerke und dazu noch vier 2,5-Zoll-U.2-SSDs aufnehmen. Das 12-Bay-System TVS-h1277AX und das 8-Bay-System TVS-h877AX gliedern sich darunter mit verminderter Laufwerksanzahl ein. Als Zielanwendungen gibt QNAP primär die Virtualisierung, KI-Trainings-Workloads und 4K-Videoprojekte an.

Alle drei Geräte nutzen AMDs Ryzen 5 PRO 7645 mit integrierter Radeon-Grafik und AES-NI als gemeinsame Basis und serienmäßig sind 16 GB DDR5-UDIMM (eins von maximal vier DIMMs) verbaut. Wenn man die aktuellen Speicherpreise ausklammert, kann der Arbeitsspeicher auf bis zu 192 GB (4x 48 GB) erweitert werden, optional auch mit ECC. Das QNAP-System selbst startet von 5 GB Flash mit Dual-Boot-Schutz.

Die Speicherkonfiguration ist hybrid: Das 16-Bay-Modell kombiniert zwölf 3,5-Zoll-SATA-Schächte mit vier U.2-NVMe-Slots (PCIe Gen 4 x2). Das 12-Bay-Modell bietet acht SATA- und vier U.2-Schächte (ebenfalls x2). Das 8-Bay-Modell hat dagegen sechs SATA-Schächte und lediglich zwei U.2-Slots mit der höheren Anbindung PCIe Gen 4 x4. Die U.2-Einschübe sind für PCIe-Gen-4- und Gen-5-SSDs vorgesehen. Dank des ZFS-Dateisystems liefern die drei QNAP-Systeme die Selbstheilung und unveränderliche Snapshots.

Bei allen drei Systemen sind die weiteren Ausstattungsmerkmale identisch. Für die Netzwerkanbindung sind zwei 10-GbE- und zwei 2,5-GbE-Ports zur Stelle. Drei PCIe-Gen-4-Steckplätze erlauben 25-GbE-SmartNICs – etwa für NFS over RDMA (Remote Direct Memory Access), wobei Daten weitgehend an der CPU vorbei zwischen Speichersystemen übertragen werden. Dieselbe Erweiterung dient GPU-Passthrough; QNAP nennt Grafikkarten mit bis zu rund 200 W und legt ein 8-Pin-PCIe-Stromkabel bei. Weitere Schnittstellen: zwei USB-C 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2), zwei USB 2.0 und HDMI 1.4b bis 4K bei 30 Hz.

Die Netzteile sind jeweils 500 W, wobei eine Redundanz nicht gegeben ist, alle drei Systeme bieten nur ein Netzteil. Die typische Leistungsaufnahme mit voll bestückten Laufwerken gibt QNAP mit 164,03 W (16-Bay), 106,38 W (12-Bay) und 105,12 W (8-Bay) an. Abmessungen: 294,3 x 369,9 x 319,8 mm (16-Bay), 225,2 x 369,9 x 319,8 mm (12-Bay) und 225 x 292,9 x 319,8 mm (8-Bay). Das Nettogewicht liegt laut Hersteller bei 10,98 kg (16- und 12-Bay) bzw. 8,88 kg (8-Bay).

Alle drei NAS-Modelle sind laut Hersteller ab sofort für folgende Preise verfügbar: 4.499 Euro (TVS-h1677AX), 3.999 Euro (TVS-h1277AX) und 3.599 Euro (TVS-h877AX). Natürlich ohne Laufwerke.