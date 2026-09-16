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QNAP erweitert sein Angebot für Medienproduktion und kreative Arbeitsumgebungen um das TS-h966TX. Das neue NAS kombiniert dabei klassische Festplatten mit schnellen NVMe-SSDs und richtet sich insbesondere an Content Creator und kleinere Studios, die große Mediendateien direkt über das Netzwerk oder Thunderbolt bearbeiten wollen.

Beim Speicherdesign setzt QNAP auf eine hybride 5+4-Konfiguration. Fünf Einschübe nehmen 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit bis zu 6 Gbit/s auf, während vier weitere Plätze für 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSDs vorgesehen sind. Die SSDs können dabei entweder eigene schnelle Speicherpools bilden oder als Cache eingesetzt werden, um häufig benötigte Daten zu beschleunigen. Über den separat erhältlichen QDA-UMP4A-Adapter lassen sich zudem M.2-NVMe-SSDs auch in den U.2-Schächten verwenden. Für die Rechenleistung ist ein Intel Core i3 mit sechs Kernen und einer maximalen Taktrate von 4,4 GHz zuständig. Ab Werk stehen 8 GByte DDR5-Arbeitsspeicher zur Verfügung, über zwei SODIMM-Steckplätze sind aber bis zu 64 GByte möglich.

Eine Besonderheit des TS-h966TX sind die beiden Thunderbolt-4-Anschlüsse. Darüber können Mac- und Windows-Workstations direkt mit dem NAS verbunden werden. QNAP adressiert dafür unter anderem die Bearbeitung von 4K-Videomaterial, VFX-Projekte und den schnellen Import größerer Datenbestände. In eigenen Messungen erreicht das Unternehmen über Thunderbolt 4 bis zu 2.252 MB/s beim Schreiben und 2.004 MB/s beim Lesen. Die tatsächliche Leistung kann aber abhängig von Laufwerksbestückung, Konfiguration und Anwendung abweichen. Für den klassischen Netzwerkbetrieb stehen zusätzlich ein 10GBASE-T-Port und eine 2,5-GbE-Schnittstelle bereit.

Als Betriebssystem kommt QuTS hero auf ZFS-Basis zum Einsatz. Damit stehen unter anderem Inline-Deduplizierung auf Blockebene, Echtzeitkomprimierung und Funktionen zum Schutz der Datenintegrität zur Verfügung. Hinzu kommt die WORM-Unterstützung (Write-Once, Read Many), mit der Daten nach dem Schreiben gegen nachträgliche Veränderungen geschützt werden können.

Zur weiteren Ausstattung gehören zwei USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse mit jeweils bis zu 10 Gbit/s sowie ein USB-2.0-Port. Über HDMI kann das NAS Displays mit bis zu 4K bei 60 Hz ansteuern. QNAP integriert außerdem seine Dateisuche Qsirch, die neben einer semantischen Suche auch RAG-basierte Funktionen zum Auffinden gespeicherter Inhalte bietet.

Mit Abmessungen von 182,7 × 224,6 × 223,6 mm bleibt das TS-h966TX trotz der neun Laufwerksplätze vergleichsweise kompakt. Das leere Gerät wiegt 3,57 kg und wird über ein externes 150-W-Netzteil versorgt. Das TS-h966TX startet bei QNAP für rund 1.665 Euro.